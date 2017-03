RIFORMA PENSIONI 2017/ Pensioni degli italiani a rischio, ecco perché! (ultime notizie live)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. L’ALLARME DELL’ADUC: PENSIONI DEGLI ITALIANI A RISCHIO (OGGI, 1 MARZO) L’Aduc lancia l’allarme sulla proposta di riforma delle pensioni riguardante i vitalizi dei parlamentari, perché in realtà nel mirino ci sarebbero le pensioni che incassano gli italiani. Primo Mastrantoni, Segretario nazionale dell’Associazione per i diritti degli utenti e consumatori fa infatti notare che i vitalizi dei parlamentari non vengono più erogati dal 2012, ma ricalcolarli con il sistema contributivo, come qualche proposta di legge vorrebbe, farebbe risparmiare 76 milioni di euro l’anno. Se però lo stesso principio si applicasse alle pensioni retributive degli italiani, si avrebbe una decurtazione pari circa al 30% dell’importo dell’assegno e un risparmio di 65 miliardi l’anno. “Che cosa sono 76 milioni di risparmi dai vitalizi in confronto ai 65 miliardi di risparmio ottenuti dalle pensiono ordinarie? Nulla! Riteniamo che questo sia il vero obiettivo delle proposte depositate: per il bilancio dissestato dei nostri conti pubblici 65 miliardi di risparmio dalle pensioni sarebbero più che una boccata di ossigeno e chi ne pagherebbe il prezzo sarebbero i pensionati. Il fumo dei vitalizi nasconde l’arrosto delle pensioni; è lì che si vuole addentare, con l’aiuto (inconsapevole?) di qualche Robespierre di turno”, scrive Mastrantoni in una nota, che conclude spiegando che non si tratta certo di vaneggiamenti, perché alcune proposte simili erano già state fatte. Il risultato è che “nessun pensionato sarà più sicuro della propria pensione e in un’età per la quale è difficile, se non impossibile, ricollocarsi nel mondo lavorativo. Alla fine saranno i pensionati a rimanere con il cerino in mano. Si farà macelleria sociale”.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. I "VAMPIRI" RACCONTATI DA MARIO GIORDANO Mentre c'è attesa per la riapertura del confronto tra Governo e sindacati sulla riforma delle pensioni, con al centro i decreti attuativi dell'Ape, si sente il bisogno di mettere fine a certe situazioni davvero fastidiose, come quelle raccontate da Mario Giordiano nel suo nuovo libro-inchiesta “Vampiri”. Il direttore del Tg4 l’ha voluto dedicare a una parrucchiera pisana di 27 anni, perché secondo i calcoli dell’Inps potrà andare in pensione nel 2064 quando avrà lavorato per 58 anni percependo circa 1.000 euro netti al mese. Questo mentre ci sono persone che vanno in pensione a 55 anni prendendo 5.000 euro al mese, oppure stanno intascando una pensione da 66 anni pur avendo lavorato solo tre. Senza dimenticare chi cumula più pensione e ricopre cariche manageriali o somma all’assegno Inps il sussidio di disoccupazione. Giordano quindi non segnala solo la situazione dei politici piuttosto nota ai più, ma parla anche di giornalisti, banchieri, magistrati. Situazioni che corrispondono a “un furto di equità e di futuro, che si ripete ogni giorno e diventa sempre meno accettabile”.

PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. DAMIANO SULLA LEGGE FORNERO: I COLPEVOLI SONO LA TROIKA E MONTI Cesare Damiano è tornato a criticare la riforma delle pensioni targata Elsa Fornero. In un’intervista data a Libero e incentrata sulla situazione complessa del Partito democratico, l’ex ministro ha anche ricordato il perché si è opposto sempre alla norma approvata alla fine del 2011. “Se in un momento di crisi del lavoro io allontano di 5-6 anni il momento della pensione e riduco gli ammortizzatori sociali, creo un buco lavorativo e aumento la povertà”, ha detto Damiano, che ha anche ricordato di essere stato vicino di banco di Elsa Fornero e di non ritenere giusto incolpare solamente lei per la riforma varata. I veri colpevoli “sono la Troika e Monti che ne eseguiva gli ordini”, ha quindi spiegato il Presidente della commissione Lavoro della Camera.

© Riproduzione Riservata.