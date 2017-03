CONCORSI PUBBLICI, ISTRUTTORI COMUNE VICENZA: REQUISITI E SCADENZA (OGGI, 10 MARZO 2017) - Nuovi concorsi pubblici 2017 sono stati indetti anche per diplomati appartenenti alle Categorie Protette. Il Comune di Vicenza ha infatti bandito una selezione per l’assunzione a tempo indeterminato di cinque istruttori amministrativi – Cat. C. Tra i requisiti richiesti ci sono: cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; pieno godimento dei diritti politici; compimento del 18° anno di età; adempimento degli obblighi di leva. I requisiti specifici richiesti sono: appartenere alle categorie protette, in base all’art. 1 della legge n. 68/1999 e il relativo possesso dei requisiti e della documentazione necessaria; diploma di maturità; idoneità fisica all’impiego, autonomia decisionale e capacità di svolgere le mansioni previste dal posto di lavoro. La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata entro il 15 marzo 2017. Per maggiori informazioni sul bando di concorso si può visitare il sito ufficiale dell’ente: clicca qui.

CONCORSI PUBBLICI, DIRIGENTI OSPEDALE NAPOLI, REQUISITI E SCADENZA (OGGI, 10 MARZO 2017) - Anche nel settore sanità sono stati indetti nuovi concorsi pubblici 2017. All'ospedale Cardarelli di Napoli è stata infatti bandita una selezione, per titoli ed esami, per 19 posti di dirigente medico di Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza: 9 di questi posti sono riservati al personale interno. Le domande per partecipare al concorso devono essere redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti: il termine per la presentazione scade il 30esimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, cioè il prossimo 23 marzo. Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti richiesti e delle modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 5 del 16 gennaio 2017 e può essere consultato sul sito internet dell'Azienda nell'area Concorsi. Per maggiori informazioni i candidati possono rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse umane - dell'A.O. Cardarelli in Napoli - via A. Cardarelli n. 9 (tel. 081/7473181, 7473182).

