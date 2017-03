Sciopero oggi/ Trasporto pubblico Cologno Monzese: info e orari (10 marzo 2017)

SCIOPERO OGGI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: INFO E ORARI (ULTIME NOTIZIE 10 MARZO 2017) - Sciopero oggi nel settore del Trasporto Pubblico Locale in Lombardia. E' stata infatti proclamata un'agitazione a livello aziendale a Cologno Monzese, in provincia di Milano. Ad incrociare le braccia saranno i dipendenti dell'azienda Air Pullman SpA: i lavoratori attueranno lo sciopero dalle ore 20.00 alle ore 24.00. La protesta è stata indetta dal sindacato Nos. Si conclude oggi lo sciopero nel settore degli Istituti di vigilanza dei dipendenti dell'azienda Securitas Metronotte San Giorgio, in provincia di Lucca. I lavoratori hanno iniziato la protesta lo scorso 9 febbraio, applicando il blocco degli straordinari. Oggi 10 marzo è l'ultimo giorno di agitazione dei lavoratori dell'azienda, agitazione che era stata proclamata dai sindacati Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil. Prosegue invece lo sciopero oggi dei dipendenti di Telecom Italia SpA e Tim SpA. La protesta, iniziata lo scorso 16 febbraio, proseguirà fino al prossimo 16 marzo. Si tratta di uno sciopero di 2 ore a fine turno e blocco degli straordinari e delle prestazioni aggiuntive: l'agitazione è stata indetta dal sindacato Cisal- Comunicazione.

