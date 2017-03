CONCORSI PUBBLICI/ Comuni, posti per funzionari: requisiti e scadenza (oggi 11 marzo 2017)

CONCORSI PUBBLICI, POSTI COMUNE MILANO: REQUISITI E SCADENZA (OGGI, 11 MARZO 2017) - Nel comune di Milano sono stati indetti concorsi pubblici 2017 per l’assunzione di 178 risorse umane. I bandi di concorso che scadono il 26 marzo sono i seguenti: 8 posti di collaboratore dei servizi tecnici – categoria B – posizione giuridica B3; 13 posti di istruttore dei servizi amministrativi-contabili – categoria C – posizione economica 1; 15 posti di istruttore direttivo dei servizi economico-finanziari – categoria D – posizione giuridica D1; 7 posti di funzionario dei servizi economico-finanziari – categoria D – posizione giuridica D3. I bandi di concorso che scadono il 29 marzo sono invece: 6 posti di istruttore dei servizi culturali – categoria C – posizione economica 1; 19 posti di istruttore direttivo dei servizi amministrativi – categoria D – posizione giuridica D1; 8 posti di funzionario dei servizi amministrativi – categoria D – posizione giuridica D3; 10 posti di funzionario dei servizi informativi – categoria D – posizione giuridica D3; 2 posti di conservatore dei beni culturali – categoria D – posizione giuridica D3; 4 posti di avvocato – categoria D – posizione giuridica D3. Per tutte le informazioni a riguardo e per conoscere i requisiti richiesti per le varie selezioni si può visitare il sito www.comune.milano.it.

CONCORSI PUBBLICI, POSTI COMUNE MESSINA: REQUISITI E SCADENZA (OGGI, 11 MARZO 2017) - Non solo Milano, anche il comune di Messina ha indetto concorsi pubblici 2017 per funzionari. E' stata indetta una selezione per 51 posti con assunzione a tempo indeterminato per coprire il fabbisogno di personale per gli anni 2017-18: 30 di questi posti sono destinati a nuove assunzioni mentre gli altri 21 sono riservati al personale interno. Per partecipare al concorso la domoanda deve essere inviata entro il prossimo 23 marzo. I profili richiesti sono suddivisi in questo modo: 6 posti di categoria giuridica ed economica D3, di cui: n. 1 Direttore di Sezione Tecnica – Ingegnere, n. 1 Direttore di Sezione Tecnica – Ingegnere Ambientale; n. 1 Direttore di Sezione Tecnica– Agronomo; n. 1 Direttore di Sezione Biblioteca- Archivio Storico, n. 1 Direttore di Sezione C.E.D., n. 1 Direttore di Sezione Amministrativa; 6 posti di categoria giuridica ed economica D1, di cui: n. 1 Assistente Sociale, n. 2 Funzionario Direttivo Amministrativo, n. 2 Funzionario Direttivo Contabile, n. 1 Funzionario Direttivo Tecnico; 10 posti di categoria giuridica ed economica C1, di cui: n. 1 Istruttore Informatico; n. 2 Istruttore Tecnico; n. 2 Istruttore Contabile; n. 5 Istruttore Amministrativo; 8 posti di categoria giuridica ed economica B1, di cui: n. 4 Collaboratore Amministrativo; n. 4 Collaboratore Amministrativo Addetto alla Notifica. Clicca qui per tutte le informazioni.

© Riproduzione Riservata.