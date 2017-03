CONTRATTI STATALI/ Rinnovo e aumento stipendi dipendenti pubblici: Gilda degli Insegnanti, “strada in salita”

CONTRATTI STATALI, RINNOVO E AUMENTO STIPENDI DIPENDENTI PUBBLICI: GIUDIZIO NEGATIVO DELLA GILDA DEGLI INSEGNANTI (OGGI, 10 MARZO 2017) - E' negativo il giudizio della Gilda degli Insegnanti sui decreti sblocca risorse per il rinnovo dei contratti statali. Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda, commenta infatti così l'annuncio fatto nei giorni scorsi dal ministro della Pubblica amministrazione Marianna Madia: "Finalmente è approdato al vaglio della Corte dei Conti il DPCM che stanzia i fondi per il rinnovo dei contratti del Pubblico Impiego, di cui la scuola costituisce il comparto più numeroso. Ma i tempi per arrivare alla definizione del contratto non sono così rapidi come il Governo vuol far apparire". In particolare il sindacalista punta il dito sullo stanziamento previsto per l'aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici. "Delle risorse necessarie per raggiungere i miseri 85 euro lordi di aumento promessi - spiega Di Meglio - ad oggi risulta stanziata meno della metà. Inoltre, per quanto concerne la parte normativa, va sottolineato che non si è concluso l´iter di revisione del Testo Unico nel quale sono ancora presenti ambiguità su quale sia la sfera riservata alla contrattazione". Anche la scuola rientra nell'ambito del rinnovo dei contratti statali ma, sottolinea il coordinatore nazionale della Gilda, "come è stato evidenziato anche dai recenti dati della Tesoreria dello Stato sugli stipendi degli statali, la scuola resta fanalino di coda del settore pubblico. Chiediamo dunque al Governo di reperire le risorse per recuperare il potere di acquisto dei docenti, cioè almeno 150 euro mensili".

