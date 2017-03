Riforma pensioni 2017/ Oggi 11 marzo, Quota 41, Brambilla d’accordo con i precoci (ultime notizie live)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. QUOTA 41, ALBERTO BRAMBILLA DALLA PARTE DEI LAVORATORI PRECOCI (OGGI, 11 MARZO) I lavoratori precoci sono stati protagonisti della puntata di Mi Manda Rai 3 trasmessa giovedì sera. Due di loro sono stati infatti ospiti in studio e hanno potuto spiegare le ragioni per cui chiedono una riforma delle pensioni con Quota 41 per tutti. E hanno trovato il supporto di Alberto Brambilla, ex sottosegretario al Welfare e Presidente del Centro studi e ricerche di Itinerari previdenziali, il quale ha evidenziato come il requisito di anzianità contributiva richiesto per accedere alla pensione sia effettivamente alto in Italia. Una situazione aggravata dal fatto che il meccanismo di adeguamento all’aspettativa di vita funziona solo “al rialzo”, cioè non prevede che in caso di diminuzione della stessa ci sia un uguale movimento dei requisiti contributivi. Brambilla ha ricordato che la Riforma Dini aveva previsto di conteggiare 6 mesi in più di anzianità contributiva per ogni anno lavorato prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il problema è che tale opzione era stata prevista solo per i “contributivi puri” e non per chi aveva una parte di retributivo. Cosa si può fare quindi ora per i lavoratori precoci? Brambilla ha spiegato che bisognerebbe mettere un “blocco” all’anzianità contributiva, prevedendo che essa possa arrivare al massimo a 41 anni. Di fatto varando la Quota 41. Per l’ex sottosegretario ciò non comporterebbe una spesa eccessiva e si è mostrato pertanto stupito del fatto che ancora non si sia arrivati a questa soluzione. Anche perché, ha aggiunto, non c’è nessun altro Paese Ocse che abbia un’anzianità contributiva superiore ai 41 anni. Segno che forse l’Italia ha un po’ esagerato nell’alzare i requisiti pensionistici e che può benissimo ora tornare sui suoi passi.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. QUOTA 41, LAVORATORI PRECOCI IN PRESIDIO DAVANTI AL LINGOTTO Oggi prende il via Lingotto ’17, la conferenza programmatica voluta da Matteo Renzi. E i lavoratori precoci del gruppo “41 x tutti” hanno deciso di organizzare un presidio con volantinaggio davanti all’edificio simbolo della storia industriale di Torino. Vedremo se la loro voce verrà ascoltata dai tanti rappresentanti del Partito democratico che accorreranno nel capoluogo piemontese. I precoci raccoglieranno anche le firme per una petizione che chiede di abolire il meccanismo che lega i requisiti pensionistici all’aspettativa di vita. Infatti se ora i precoci devono avere 42 anni e 10 mesi di contributi per andare in pensione, presto potrebbero vedere aumentare ancora questa soglia, che era stata aumentata dalla Legge Fornero.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. IL MESSAGGIO PER POLETTI E DAMIANO SU QUOTA 41 Il caso di Antonio Forchione, il lavoratore della Oerlikon trovatosi senza lavoro dopo aver subito un trapianto di fegato, ma che potrebbe essere reintegrato, dato che l’azienda ha detto che intende valutare la possibilità di riconsiderare il suo licenziamento, è stato commentato da Giuliano Poletti e Cesare Damiano, che hanno bollato come inconcepibile e inaccettabile quanto avvenuto. Rosa Poloni, lavoratrice precoce da tempo attiva per chiedere una riforma delle pensioni che preveda Quota 41, ha voluto però ricordare al ministro del Lavoro e al deputato del Pd che “questa è solo una delle mille situazioni di fragilità del lavoro”, chiedendogli anche di ascoltare le richieste dei lavoratori. “Il diritto alla serenità lo reclamiamo, lo pretendiamo”, ricorda la Poloni in un post sulla pagina Facebook “Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti”.

