SCIOPERO OGGI/ Dipendenti Telecom e Tim: info e orari (11 marzo 2017)

SCIOPERO OGGI TELECOMUNICAZIONI: INFO E ORARI (ULTIME NOTIZIE, OGGI 11 MARZO 2017) - Nel settore delle Telecomunicazioni continua lo sciopero oggi anche dei dipendenti di Telecom Italia SpA e Tim SpA. Lo sciopero ha carattere nazionale ed è stato proclamato dal sindacato Cisal- Comunicazione. L'agitazione dei lavoratori è stata indetta per un mese: i dipendenti hanno infatti iniziato la protesta lo scorso 16 febbraio e andranno avanti fino al prossimo 16 marzo. Lo sciopero dei dipendenti di Telecom Italia SpA e Tim SpA è attuato con le seguenti modalità: 2 ore a fine turno e blocco degli straordinari e delle prestazioni aggiuntive. Sono coinvolti in questo sciopero tutti i dipendenti ad esclusione del personale della Regione Abruzzo. Si conclude invece oggi un altro sciopero, quello nel settore del Ministero della Giustizia. Si tratta di una protesta che riguarda il personale del Tribunale di Velletri, in provincia di Roma. I lavoratori hanno iniziato l'agitazione lo scorso 13 febbraio e termineranno lo sciopero oggi 11 marzo. La protesta ha riguardato l'astensione dalle prestazioni di lavoro straordinario. A proclamare lo sciopero dei lavoratori è stato il sindacato Usb.

