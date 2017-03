Concorsi pubblici/ Direttori centri ricerca Crea: requisiti e scadenza (oggi 12 marzo 2017)

CONCORSI PUBBLICI, DIRETTORI CREA: REQUISITI E SCADENZA (OGGI, 12 MARZO 2017) - Sono stati riaperti concorsi pubblici al Crea, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. E' stato infatti modificato il bando di selezione dei direttori dei dodici Centri di ricerca Crea. Si tratta del principale Ente di ricerca italiano dedicato all’agroalimentare, vigilato dal Mipaaf: ha competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria. Riaperti i termini del concorso, la scadenza per l'invio delle domande per la partecipazione al concorso è domani 13 marzo. Nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana si comunica che sono state apportate modifiche all'art. 1, all'art. 7 e all'allegato 1 del bando di selezione. Le modifiche sono pubblicate integralmente sul sito istituzionale dell'Ente: www.crea.gov.it , nella sezione Amministrazione, link «lavoro/formazione», e mediante affissione all'albo della sede centrale. Ai candidati è anche reso noto che sono fatte salve le domande già inviate. Clicca qui per tutte le informazioni.

CONCORSI PUBBLICI, ALLIEVI UFFICIALI GDF: REQUISITI E SCADENZA (OGGI, 12 MARZO 2017) - Concorsi pubblici sono stati banditi anche dal Comando generale della Guardia di Finanza. E' stata infatti indetta per l'anno accademico 2017/2018 una selezione, per titoli ed esami, per l'ammissione di 8 allievi ufficiali del «ruolo aeronavale», al primo anno del 16° corso aeronavale dell'Accademia della Guardia di finanza. I posti disponibili sono così suddivisi: a) specializzazione «pilota militare» - n. 4 posti; b) specializzazione «comandante di stazione e unita' navale» - n. 4 posti. Uno dei quattro posti disponibili per la specializzazione «pilota militare» e uno dei quattro posti disponibili per la specializzazione «comandante di stazione e unita' navale» sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti dall'art. 2, al coniuge, ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. I candidati possono presentare domanda di partecipazione per una sola specializzazione: la scadenza è domani 13 marzo. Clicca qui per tutte le informazioni.

© Riproduzione Riservata.