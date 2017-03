Contratti statali/ Rinnovo e aumento stipendi dipendenti pubblici: Anief, “lavoratori traditi” (oggi 12 marzo)

CONTRATTI STATALI, RINNOVO E AUMENTO STIPENDI DIPENDENTI PUBBLICI: ANIEF VS GOVERNO (OGGI, 12 MARZO 2017) - E' ancora polemica sul rinnovo dei contratti statali che sono fermi dal 2009 nonostante siano stati firmati lo scorso 8 marzo i decreti sblocca risorse. Nel complesso le risorse che saranno stanziate entro il 2018 per l'aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici si aggirano intorno ai 2,4 miliardi di euro: ai decreti sblocca risorse manca ora solo il via libera della Corte dei conti. Poi il ministro della Pubblica amministrazione Marianna Madia dovrà inviare una direttiva all’Aran per riavviare la trattativa che dovrà portare la rinnovo dei contratti statali. Per il sindacato della scuola Anief però "accettare queste condizioni sarebbe un vero tradimento dei lavoratori". L'Anief spiega infatti che secondo la normativa vigente e la sentenza della Consulta "dal settembre 2015 lo Stato avrebbe dovuto versare a ogni dipendente pubblico 105 euro di aumento medio, riconducibile a una busta paga mensile di 1.500. Ossia, il 7 per cento del proprio stipendio, salvo recuperare l’altro 50 per cento alla firma del contratto". Quindi l'Anief chiede ai lavoratori della scuola e della Pubblica amministrazione di inviare la diffida e di attendere il responso da parte della Corte Costituzionale. Clicca qui per leggere tutto.

