Riforma pensioni/ Oggi 12 marzo 2017. La petizione che aiuta Quota 41 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. LA PETIZIONE SULL’ASPETTATIVA DI VITA AIUTA QUOTA 41 (OGGI, 12 MARZO) Con la riforma delle pensioni targata Fornero, i requisiti pensionistici in Italia sono stati collegati con l’aspettativa di vita. Tra l’altro con un meccanismo che, ha spiegato l’ex sottosegretario Alberto Brambilla, non prevede mai un calo dell’anzianità contributiva e dell’età anagrafica richiesta anche nel caso l’aspettativa di vita stessa diminuisca negli anni. Anche per questo motivo è stata avviata una petizione online per chiedere di abolire questo meccanismo, accompagnata da una raccolta firme. Luciano Cecchin, fondatore del gruppo Facebook “Aboliamo Aspettativa di Vita per il Diritto alla Pensione”, è uno dei sostenitori di questa iniziativa ed è stato intervistato da Urbanpost.it approfittando del fatto che la petizione è stata depositata alla Camera dei deputati. Cecchin ha ricordato che diverse forze politiche si sono dette pronte a intervenire sul tema, o con un’abolizione totale oppure per alcune categorie di lavoratori. E ha poi sottolineato come questo meccanismo determini una “penalizzazione della riduzione dell’ importo della pensione perché viene ridotto costantemente il montante contributivo cioè il valore con cui si moltiplicano gli anni di contributi. Per dare un esempio: un operaio che adesso prenda uno stipendio si 1500 euro nel 2050 rischia di prendere 200/300 euro di pensione alla età di 70 anni e con 40 anni di contribuzione”. Cecchin ha anche spiegato che sarebbe bene bloccare l’anzianità contributiva a 41 anni. Di fatto questo consentirebbe anche di andare incontro alle richieste dei lavoratori precoci, che chiedono proprio di poter andare in pensione con 41 anni di contributi versati, indipendentemente dall’età e senza penalizzazioni. Vedremo se la petizione verrà realmente presa in considerazione dai deputati.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. I LAVORATORI PRECOCI INCONTRANO ROMANO E RONDOLINO I lavoratori precoci continuano a mobilitarsi per ottenere una riforma delle pensioni che prevede la Quota 41 per tutti. Da ieri il gruppo “41xtutti Lavoratori uniti” sta tenendo un presidio davanti al Lingotto di Torino, dove è in corso di svolgimento l’assemblea programmatica capitanata da Matteo Renzi, che di fatto dà il via alla corsa per le primarie del partito. Sulla pagina Facebook del comitato è possibile vedere che i precoci sono riusciti a intercettare e parlare con Andrea Romano, deputato eletto con Scelta civica e poi passato al Partito democratico, e Fabrizio Rondolino, scrittore, giornalista e analista politico. Questi sono gli incontri documentati dai video, ma probabilmente ce ne sono stati altri importanti e non è da escludere che tra oggi e domani, quando ancora i precoci saranno davanti al Lingotto, non ne avvengano altri.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. BRIGNONE (POSSIBILE): “OPZIONE DONNA ANCHE NEL 2018”– L’Onorevole Beatrice Brignone esponente della formazione politica Possibile nel corso di una recente intervista ha parlato di alcune tematiche di interesse per il genere femminile ed in particolare di Opzione Donna, uno dei cardini dell’ultimo pacchetto della riforma pensioni approvato nella Legge di Stabilità 2017. La Brignone ha rimarcato come vi sia la volontà di fare in modo che l’Opzione Donna possa essere prorogata almeno fino al 31 dicembre del 2018: “Vogliamo che il regime sperimentale che consente alle donne una pensione anticipata con assegno ricalcolato col sistema contributivo sia prorogato fino al 31 dicembre 2018. È un’opzione che libera le donne che hanno requisiti anagrafici e contributivi necessari e alleggerisce nel medio / lungo periodo la spesa pubblica previdenziale. Proprio la settimana scorsa la Camera ha approvato un nostro Odg a rima firma On. Maestri che impegna il governo a misurare le risorse ancora disponibili per destinarle alla proroga”.





