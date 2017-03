CONCORSI PUBBLICI, PERSONALE ATA TRENTO: BANDO, SCADENZA E REQUISITI (OGGI 13 MARZO 2017) - Anche nel settore scolastico sono previsti concorsi pubblici: un bando è stato pubblicato, ad esempio, per la copertura di 40 posti a tempo indeterminato nella figura di funzionario amministrativo, categoria D. La Provincia di Trento cerca, dunque, 40 persone da assumere come personale ausiliare, tecnico e amministrativo (Ata, segretari e tecnici). La metà di questi posti è, però, riservata ai candidati che partecipano al corso-concorso per la progressione verticale della figura di assistente amministrativo, categoria C. Gli assunti con il bando di concorso ATA Trento percepiranno uno stipendio base di 16.896,00 euro annui lordi, un assegno di 3.213,39 euro annui lordi, un'indennità integrativa speciale di 6.545,06 euro annui lordi e la tredicesima mensilità. Per inoltrare la domanda c'è tempo fino al 6 aprile 2017 e per partecipare al concorso bisogna compilare l'apposito form che si trova sul portale della Regione Trentino Alto Adige.

CONCORSI PUBBLICI, PERSONALE INFERMIERISTICO BENEVENTO: BANDO, SCADENZA E REQUISITI (OGGI 13 MARZO 2017) - La provincia di Benevento è a caccia di infermieri e per questo ha pubblicato un bando di concorso. Si offre un impiego stabile, retribuito con uno stipendio minimo di 2.400 euro mensili, ma la sede di lavoro è ad Amburgo, in Germania: questo concorso rientra, infatti, in un accordo tra i servizi sanitari del Nord della Germania e il servizio Eures della provincia di Benevento. Nel bando, annunciato dal presidente della provincia Claudio Ricci, non è precisato il numero dei posti disponibili, ma sono stati chiariti i requisiti: è necessaria una laurea in scienze infermieristiche, ma non è indispensabile la conoscenza della lingua tedesca. Viene offerto un contratto biennale o a tempo indeterminato, stipendio di 2.400 euro mensili con notturni, festivi e weekend pagati a parte. Il corso di lingua tedesco, da seguire in Italia, è gratuito e l'assistenza per sbrigare tutte le pratiche burocratiche. La selezione dei candidati è in programma il 22 marzo a Benevento.

© Riproduzione Riservata.