Contratti statali / Aumento stipendi dipendenti pubblici: rinnovo, i tempi della riforma (oggi 13 marzo)

CONTRATTI STATALI, TESTO UNICO: TEMPI DELLA RIFORMA PA (OGGI, 13 MARZO 2017) - Rimane la polemica sul rinnovo dei contratti statali che sono fermi dal 2009 nonostante siano stati firmati lo scorso 8 marzo i decreti sblocca risorse. Nel complesso le risorse che saranno stanziate entro il 2018 per l'aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici si aggirano intorno ai 2,4 miliardi di euro: ai decreti sblocca risorse manca ora solo il via libera della Corte dei conti. Poi il ministro della Pubblica amministrazione Marianna Madia dovrà inviare una direttiva all’Aran per riavviare la trattativa che dovrà portare la rinnovo dei contratti statali. Ma nel dettaglio, i veri tempi della riforma che andrà a rinnovare i contratti statali e ad alzare gli stipendi dei dipendenti pubblici, dovranno vedere luce verde dal prossimo 14 marzo: a garantirlo ancora nessuna Commissione di Camera e Senato alle quali è stato assegnato il 28 febbraio per ricevere altrettanti pareri, visto che non sono scattate calendarizzazioni ufficiali. Il testo Unico PA per non è vincolante per queste commissioni, questo significa che il Governo può “forzare” i tempi senza dover tenere conto della “lentezza” delle commissioni, e per questo motivo il nuovo iter parlamentare potrebbe partire già dal prossimo 14 marzo. Stando alle anticipazioni del Mattino di Napoli, non sono previste proposte emendative allo schema di decreto legislativo: anche se questo non significa che non vi saranno modifiche, anche strutturali, al testo del rinnovo per i dipendenti statali. Il decreto legislativo che riassumerà il Testo Unico PA ridisegnerà la geografia del lavoro nelle Pa, a partire dalle disposizioni sui licenziamenti disciplinari alle misure per la stabilizzazione del precariato storico. Tempi stretti, visto che i pareri devono arrivare entro il 29 aprile quando sono stabiliti i termini anche per i pareti di Consiglio di Stato, della Conferenza unificata e l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

CONTRATTI STATALI, RINNOVO E AUMENTO STIPENDI DIPENDENTI PUBBLICI: IL PROBLEMA DEI PREZZI (OGGI, 13 MARZO 2017) - I dati Istat presentano una situazione assai complicata sul fronte prezzi in Italia, che deriva anche dal mancato rinnovo dei contratti statali: questo quello che risulta dagli ultimi dati statistici prodotti sull’inflazione a gennaio (a 1,0%) mentre le retribuzioni contrattuali orarie sono salite dello 0,5% (su base annua). Con questi dati si ritrovano due effetti non proprio semplici per il cittadino medio: i prezzi viaggiano a velocità doppia, mentre gli stipendi valgono sempre di meno. «Sul fronte prezzi invece la fiammata registrata a inizio anno potrebbe rientrare nei ranghi, visto che le attese di consumatori e imprenditori non indicano pressioni al rialzo, come riportato dallo stesso Istat nella nota mensile su febbraio», riporta Lettera43 commentando i nuovi dati Istat. Pesa in tutto questo lo stop della contrattazione nel pubblico impiego, con i contratti statali ancora fermi nonostante le ultime promesse e i tempi delle trattative di nuovo allungati. Lo sblocco per gli statali sembra ormai solo questione di mesi, ma per vedere gli effetti in busta paga ci vorrà ancora.

