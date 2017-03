Riforma pensioni 2017/ Oggi 13 marzo. Pedretti (Spi-Cgil) chiama gli italiani a manifestare (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. PEDRETTI (SPI-CGIL) CHIAMA GLI ITALIANI IN PIAZZA (OGGI, 13 MARZO) Dalle pagine dell’Huffington Post, Ivan Pedretti ha voluto spiegare le ragioni per scendere in piazza l’8 aprile, giornata in cui la Cgil manifesterà per i referendum su voucher e appalti che ha proposto e che sono stati dichiarati ammissibili dalla Corte Costituzionale. Il Segretario generale dello Spi-Cgil invita anche i pensionati a partecipare, di fatto spiegando che si manifesterà anche per chiedere una riforma delle pensioni. “È quindi arrivato il momento delle decisioni. Non si può più tergiversare. Per questo c'è bisogno di ritrovarsi in piazza, di far sentire la propria voce”, scrive Pedretti, ricordando che ci sono “interi pezzi di società vivono con ansia il proprio futuro”. Tra questi “tutti quelli che nonostante abbiano più di qualche capello bianco stanno ancora sul posto di lavoro mentre vorrebbero andarsene finalmente in pensione”, o “chi ha cominciato a lavorare a 15-16 anni e che non ne può più di lavorare”, o le “donne che vorrebbero mettersi a riposo magari per dedicarsi alla propria famiglia”. Ma oltre a chi in pensione ci deve ancora andare, Pedretti pensa anche “ai tantissimi pensionati e anziani che vivono ogni giorno con un reddito basso o molto basso e che nonostante questo continuano a fare da vero ammortizzatore sociale e che si ritrovano a dover far fronte ai continui tagli al welfare e alla sanità”. Secondo il sindacalista, “tutte queste persone meritano delle risposte. Un sindacato generale come il nostro a tutte queste persone deve dare lo spazio che meritano. Per questo è giusto, anzi doveroso, scendere in piazza”.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. GNECCHI CONTESTA PER OPZIONE DONNA. Marialuisa Gnecchi è una delle parlamentari più attive sul fronte della riforma delle pensioni, specie per far sì che le donne possano avere più strumenti a disposizione per raggiungere la quiescenza. Ciò nonostante è stata oggetto di contestazione piuttosto aspra da parte di alcune appartenenti ai gruppo che chiedono la proroga di Opzione donna. Orietta Armiliato, sulla pagina Facebook del Comitato Opzione donna social, ha riportato quel che è stato pubblicato in alcuni resoconti dell’incontro in cui la parlamentare del Pd è stata contestata, esprimendo rammarico e ricordando quel che la Gnecchi ha fatto e continua a fare per le italiane. Del resto non si può certo addebitare a lei la mancata proroga di Opzione donna. Anche la sua collega Titti Di Salvo ha spiegato le ragioni che rendono impossibile utilizzare le risorse già stanziate per questo scopo. Bisognerebbe varare quindi un nuovo intervento: ma può forse farlo da sola Marialuisa Gnocchi?

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. AUMENTANO LE PREOCCUPAZIONI SULLE PENSIONI Una riforma delle pensioni, insieme a interventi per aumentare l’occupazione e la sicurezza dei cittadini sono le priorità che Aida Romagnuolo indica come le principale per il Molise. L’esponente di Noi con Salvini ha incontrato alcuni simpatizzanti e primonumero.it ha riportato alcune sue dichiarazioni. Tra le altre cose ha parlato della “condizione psicologica che oggi avvertono sia i pensionati preoccupati di vedersi dimezzata la retta mensile, e chi invece, in pensione ci andrà tra una ventina di anni ed è consapevole che non la riscuoterà mai”. Bisogna dunque dal suo punto di vista fare qualcosa, in particolare, com’è comprensibile, a livello nazionale.

