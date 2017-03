Sciopero oggi/ Poste, agitazione nazionale: info e orari (13 marzo 2017)

SCIOPERO OGGI POSTE ITALIANE: INFO E ORARI (ULTIME NOTIZIE, OGGI 13 MARZO 2017) - Sciopero oggi, nel settore delle Poste-Comunicazioni, dei dipendenti delle Poste Italiane SpA. Si tratta di un'agitazione proclamata a livello nazionale: ad indirla è stato il sindacato Cobas Pt-Cub- Usb. Per un mese, da oggi 13 marzo fino al prossimo 12 aprile, i dipendenti si asterranno dalle prestazioni straordinari e dalla /flessibilità operativa. Sempre per quanto riguarda le Poste Italiane SpA, e sempre a livello nazionale, sciopero oggi anche nel Settore Mercato Privati per una protesta indetta dal sindacato Slc-Cgil. Anche in questo caso l'agitazione durerà un mese, fino al prossimo 12 aprile. I lavoratori applicheranno l'astensione delle prestazioni straordinarie. Ancora per quanto riguarda il Settore Mercato Privati di Poste Italiane SpA anche i sindacati Slp-Cisl, Failp-Cisal, Confsal-Com, Ugl-Com hanno indetto, a livello nazionale, uno sciopero oggi dei lavoratori. I dipendenti attueranno la protesta sempre per un mese: da oggi 13 marzo al 12 aprile. La modalità con la quale è attuata la protesta è l'astensione dalle prestazioni straordinarie e aggiuntive.

