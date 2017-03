Concorsi Pubblici/ Personale Sanitario, Cremona: scadenza, requisiti e bando (oggi, 14 marzo 2017)

CONCORSI PUBBLICI, PERSONALE SANITARIO A CREMONA: BANDO, SCADENZA E PROVE (OGGI 14 MARZO 2017) - L'argomento concorsi pubblici desta sempre l'attenzione degli italiani, a caccia del bando nel settore di propria competenza. Di recente sono stati pubblicati alcuni bandi relativi a concorsi pubblici per profili sanitari professionali. Tra questi, spicca un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, relativo alla copertura di sette posti di assistente sociale (categoria D1) di cui due riservati ai volontari delle Forze Armate, presso il Comune di Cremona. Si tratta di posti a pieno e indeterminato. Per essere ammessi al concorso gli aspiranti candidati dovranno presentare presso il comune della città l'apposita domanda di partecipazione entro giovedì 6 aprile 2017. In merito alle prove di concorso, si legge sul sito ufficiale del Comune, è prevista una pre-selezione caratterizzata da test bilanciati da risolvere in un determinato arco di tempo e due prove scritte. In merito al contenuto di queste ultime, una sarà teorica e una teorico/pratica. Infine è prevista una prova orale conclusiva. Il Comune di Cremona mette a disposizione anche l'elenco completo delle materie che potrebbero essere oggetto d'esame nell'ambito del concorso pubblico indetto. Il candidato che supera il punteggio finale di 21/30 potrà ambire ad un posto in graduatoria.

CONCORSI PUBBLICI, ALLIEVI UFFICIALI GDF: REQUISITI E SCADENZA (OGGI, 14 MARZO 2017) - Concorsi pubblici sono stati banditi anche dal Comando generale della Guardia di Finanza. E' stata infatti indetta per l'anno accademico 2017/2018 una selezione, per titoli ed esami, per l'ammissione di 8 allievi ufficiali del «ruolo aeronavale», al primo anno del 16° corso aeronavale dell'Accademia della Guardia di finanza. I posti disponibili sono così suddivisi: a) specializzazione «pilota militare» - n. 4 posti; b) specializzazione «comandante di stazione e unita' navale» - n. 4 posti. Uno dei quattro posti disponibili per la specializzazione «pilota militare» e uno dei quattro posti disponibili per la specializzazione «comandante di stazione e unita' navale» sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti dall'art. 2, al coniuge, ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. I candidati possono presentare domanda di partecipazione per una sola specializzazione: la scadenza è domani 13 marzo. Clicca qui per tutte le informazioni.

