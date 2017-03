RIFORMA PENSIONI 2017/ Oggi 14 marzo. Conguagli impazziti dell’Inps assegni azzerati (ultime notizie pensioni)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. ALLARME SPI-CGIL: ASSEGNI COLPITI DA CONGUAGLI IMPAZZITI DELL’INPS (OGGI, 14 MARZO) Saltato l’incontro tra Governo e sindacati sulla riforma delle pensioni, in particolare sui decreti attuativi dell’Ape che ancora non sono stati emanati, la giornata di ieri sembrava abbastanza piatta sul fronte delle novità previdenziali. Ci ha pensato il Sindacato pensionati italiani, con un comunicato, a mettere in allarme diversi pensionati italiani. "Ci risultano da molteplici segnalazioni in tutta Italia conguagli 'impazziti' e non meglio specificati sulle pensioni in pagamento da gennaio. In alcuni casi l'assegno di marzo è stato del tutto azzerato, in altri invece sono state operate erroneamente e impropriamente delle trattenute”, recita infatti una nota del sindacato che aderisce alla Cgil. In buona sostanza sembrerebbe che ci siano stati diversi pensionati che alcuni giorni fa, al momento di incassare la pensione di marzo, si sono ritrovati con una brutta sorpresa, dovuta al conguaglio che si effettua proprio con questa mensilità. Fortunatamente per loro l’Inps ha sbagliato i conti e riavranno il maltolto, ma può darsi che qualcuno abbia subito lo stesso trattamento senza accorgersene, magari perché l’errore nel calcolo del conguaglio è stato minimo. Proprio per questo il sindacato suggerisce di rivolgersi alle sedi del patronato Inca-Cgil. Lo Spi fa anche sapere che l’Inps attribuisce gli errori a un malfunzionamento delle nuova piattaforma fiscale, ma ha chiesto in ogni caso all’Istituto nazionale di previdenza sociale di intervenire quanto prima per risolvere la situazione e restituire le somme indebitamente trattenute ai pensionati. Per certi versi, quindi, i sindacati si prendono una piccola “rivincita” nei confronti di Tito Boeri, che nei giorni scorsi aveva parlato dei privilegi previdenziali di cui godono i sindacalisti, promettendo la loro cancellazione.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. AUMENTANO LE PREOCCUPAZIONI SULLE PENSIONI Una riforma delle pensioni, insieme a interventi per aumentare l’occupazione e la sicurezza dei cittadini sono le priorità che Aida Romagnuolo indica come le principale per il Molise. L’esponente di Noi con Salvini ha incontrato alcuni simpatizzanti e primonumero.it ha riportato alcune sue dichiarazioni. Tra le altre cose ha parlato della “condizione psicologica che oggi avvertono sia i pensionati preoccupati di vedersi dimezzata la retta mensile, e chi invece, in pensione ci andrà tra una ventina di anni ed è consapevole che non la riscuoterà mai”. Bisogna dunque dal suo punto di vista fare qualcosa, in particolare, com’è comprensibile, a livello nazionale.

© Riproduzione Riservata.