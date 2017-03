CONCORSI PUBBLICI/ Educatori asili nido: requisiti e scadenza (oggi, 15 marzo 2017)

CONCORSI PUBBLICI, EDUCATORI ASILI NIDO: SCADENZA E REQUISITI (OGGI 15 MARZO 2017) - Nuovi concorsi pubblici 2017 sono stati banditi presso enti pubblici, per diplomati e laureati. Il Comune di Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano, ha infatti indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di graduatorie da cui attingere per l’affidamento di incarichi a termine e di breve durata nel profilo professionale di educatore asilo nido – categoria C. I candidati possono inviare la domanda di partecipazione entro il 30 marzo 2017. Tra i requisiti per partecipare alla selezione, è richiesto uno dei seguenti titoli di studio: diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio/diploma di scuola magistrale (3 anni); operatore dei servizi sociali (3 anni); diploma di assistente per infanzia (3 anni); vigilatrice d’infanzia (3 anni); puericultrice (3 anni); diploma di maturità magistrale (rilasciato dall’Istituto magistrale) (5 anni); diploma di maturità rilasciato dal Liceo socio-psicopedagogico (5 anni); diploma liceo delle scienze umane (5 anni); diploma liceo delle scienze umane, opzione economico-sociale (5 anni); diploma di dirigente di comunità (5 anni); diploma liceo delle scienze sociali (5 anni); diploma di tecnico dei servizi sociali (5 anni); diploma tecnico sanitario dei servizi sociali (5 anni); diploma di scienze della formazione (5 anni); laurea triennale classe L19: lauree in scienze dell’educazione e della formazione; laurea triennale: laurea in educazione professionale (classe L/SNT02); diploma universitario di Educatore professionale; laurea classe LM85: classe delle lauree magistrali in Scienze Pedagogiche; laurea, laurea specialistica, laurea magistrale o diploma di laurea vecchio ordinamento in Scienze dell’educazione/formazione. Clicca qui per tutte le informazioni.

CONCORSI PUBBLICI, DIRIGENTE OSPEDALE: SCADENZA E REQUISITI (OGGI 15 MARZO 2017) - Anche nel settore sanità sono stati banditi concorsi pubblici 2017. L'ospedale Cardarelli di Napoli ha indetto una selezione, per titoli ed esami, per la copertura di 19 posti di dirigente medico di Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza. Tra i posti a concorso 9 sono riservati al personale interno. Il termine per la presentazione scade il 30esimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica: l'invio delle domande deve avvenire quindi entro il 23 marzo 2017. Iltesto integrale del bando è stato pubblicato lo scorso 16 gennaio 2017 sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 5. Nel documento sono indicati i requisiti e le modalità di partecipazione al concorso. Per consultare il bando si può visitare il sito dell'Azienda ospedaliera Cardarelli di Napoli, www.ospedalecardarelli.it, cliccando nell'area concorsi. Le domande per partecipare al concorso devono essere redatte su carta semplice e devono essere corredate dei documenti richiesti. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla U.O.C. Gestione risorse umane - dell'A.O. Cardarelli in Napoli - via A. Cardarelli n. 9 (tel. 081/7473181, 7473182). Clicca qui per leggere il bando.

