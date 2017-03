CONTRATTI STATALI/ Rinnovo e aumento stipendi dipendenti pubblici: i tempi per direttiva Aran (oggi 15 marzo)

CONTRATTI STATALI, RINNOVO E AUMENTO STIPENDI DIPENDENTI PUBBLICI: ATTESA PER DIRETTIVA ARAN (OGGI, 15 MARZO 2017) - I dipendenti statali si ritrovano ancora con i contratti statali bloccati visto che la trattativa per il loro rinnovo, con conseguente aumento degli stipendi, non è ancora conclusa. Manca infatti la direttiva all'Aran, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, che il ministro della Pubblica Amministrazione Marianna Madia deve inviare per far proseguire la trattativa. L'accordo quadro tra governo e sindacati Cgil, Cisl e Uil è stato firmato lo scorso 30 novembre e ha previsto un aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici di 85 euro medi lordi mensili. All'intesa politica sarebbe però dovuta seguire l'apertura dei tavoli tecnici appunto all'Aran. Intanto, per quanto riguarda lo stanziamento per il rinnovo dei contratti statali lo scorso 8 marzo è stato firmato il decreto sblocca risorse. Sono già stati stanziati 300 milioni di euro per il 2016, 900 milioni per il 2017 e 1,2 miliardi saranno stanziati entro il 2018: la cifra complessiva per l'aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici si aggira intorno ai 2,4 miliardi di euro. Le risorse che ancora mancano saranno reperite con le prossime manovre finanziarie.

