NoiPA, Pagamento Stipendi / Dipendenti pubblici, attesa per il nuovo cedolino (oggi 15 marzo 2017)

NOIPA, PAGAMENTO STIPENDI: COME SCARICARE IL CEDOLINO ELETTRONICO (ULTIME NOTIZIE) - Cresce l’attesa per i dipendenti pubblici che da oggi potrebbero vedere pubblicato il pagamento degli Stipendi della Pubblica Amministrazione nell’ormai consueto portale online NoiPA. Nei primi due mesi del 2017 non ci sono mai state date certe sul via libera all’erogazione dei nuovi cedolini: se a gennaio il 18 del mese era stato reso - in ritardo - il pagamento per problemi legati alla Manovra di Bilancio, a febbraio il ritardo di ben 5 giorni - fu pubblicato il 20 invece che il canonico 15 del mese - non ebbe spiegazioni ufficiali del Mef e del Ministero PA. Da oggi dunque grande attesa, con la speranza che almeno a marzo si possa festeggiare il rispetto della data per l’erogazione degli stipendi nella Pubblica Amministrazione. Per iniziare a lanciarci nell’argomento, ecco le semplici modalità per poter scaricare il cedolino elettronico: sul documento messo a disposizione sul portale NoiPA a breve sarà visibile la busta paga con lo stipendio di questo mese. Per poter visionare il cedolino stipendiale bisogna selezionare la voce "Documenti disponibili" e cliccare su "Cedolino" per visualizzarne i dettagli. Ma come va letto? La prima pagina contiene le informazioni riepilogative, mentre nella seconda c'è il dettaglio delle informazioni contenute nella pagina precedente e nell'ultima le eventuali note. Come si riscuote, invece, lo stipendio? Il dipendente pubblico registrato a NoiPA deve segnalare il metodo di pagamento preferito tra contanti, conto corrente bancario o carta conto e circuito postale. Se l'indicazione non è presente, il sistema imposta la riscossione in contanti presso la Tesoreria Provinciale.

NOIPA, PAGAMENTO STIPENDI: COME CALCOLARE IL CONGEDO PARENTALE (ULTIME NOTIZIE) - Mentre proseguono i pagamenti degli stipendi della Pubblica Amministrazione sul servizio NoiPA disponibili online per il secondo mese dell’anno 2017, resta utile scoprire tutte le eventuali novità stabilite dal Governo riguardo il nuovo servizio Gestioni Stipendi, che ancora qualche delucidazione merita di essere presentata, per via della non sempre accessibile per tutti modalità di operazione. Questo nuovo servizio permette di elaborare la corretta contribuzione relativa alle assenze dal servizio riconducibili alla contribuzione figurativa e sulla retribuzione virtuale, come ad esempio congedi parentali, aspettative per mandati amministrativi, posizioni fuori ruolo e altri ruoli all’interno della Pubblica Amministrazione. Cosa cambia nello specifico lo spiega lo stesso teso del portale NoiPA, quando spiega come il servizio Gestioni Stipendi nell’ambito “contribuzione figurativa” prevede «la copertura contributiva ai fini pensionistici a carico dell’Istituto Previdenziale, mentre la contribuzione sulla retribuzione virtuale fa riferimento al Fondo Credito e ai contributi per TFR/TFS, a carico del datore e del lavoratore, da versare sull’intera retribuzione che il dipendente avrebbe percepito in costanza di servizio».

