Riforma pensioni/ Oggi 15 marzo, Ape, Quota 41, decreti attuativi: il sollecito della Camusso (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. IL SOLLECITO DI SUSANNA CAMUSSO SUI DECRETI ATTUATIVI (OGGI, 15 MARZO) Il confronto tra Governo e sindacati sulla riforma delle pensioni previsto per lunedì scorso è saltato e ancora non è certo quando le due parti torneranno a incontrarsi. Si ipotizza la data del 20 marzo, ma manca una definitiva conferma in merito. Il tema più “scottante” è certamente quello dell’Ape social, visto che non sono mancate richieste di modifica da apportare tramite i decreti attuativi che ancora l’esecutivo non ha emanato. La Cgil, tramite Susanna Camusso, sprona quindi Poletti e i suoi a fare in fretta. “Il governo aveva garantito che i tempi di applicazione delle norme sarebbero stati rispettati. Deve quindi darsi una mossa perché la scadenza del 1 maggio è un impegno di legge’”, ha detto il Segretario generale del sindacato di corso d’Italia. In effetti manca circa un mese e mezzo alla prevista entrata in vigore dell’Anticipo pensionistico, ma ancora non si sa quanto costerà utilizzare l’Ape volontaria, né se si potrà o meno accedere all’Ape social, evitando così di subire penalizzazioni sul proprio assegno pensionistico. Gli edili da tempo chiedono una modifica dei requisiti per accedere all’Ape social, mentre i lavoratori precoci vorrebbero che Quota 41 fosse estesa a tutti i lavoratori. Non bisogna poi dimenticare che il Comitato Opzione donna social e il Comitato licenziati o cessati senza tutele hanno chiesto che il cumulo contributivo gratuito possa essere utilizzato anche per accedere a Opzione donna e all’ottava salvaguardia degli esodati dato che ora ciò non è possibile. Non resta che aspettare novità su questi importanti temi.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. QUOTA 41, LA BATTAGLIA CONTINUA ANCHE OGGI Ieri è saltato l’incontro previsto tra Governo e sindacati sulla riforma delle pensioni. Alcuni lavoratori precoci avevano già raggiunto la capitale per manifestare sotto la sede del ministero del Lavoro dove si sarebbe dovuto tenere l’incontro e hanno deciso poi di andare davanti a palazzo Chigi, anche se non brandendo striscioni o urlando slogan, ma pur sempre con maglietta e cappellino a sostegno di Quota 41. Oggi, durante la trasmissione Tagadà, in onda su La 7, sarà presente uno dei membri del gruppo “41xtutti Lavoratori uniti”, per ribadire ancora una volta il perché delle richiesta di modificare il sistema pensionistico in modo che si possa accedere alla quiescenza dopo 41 anni di contributi. Insomma, la battaglia per Quota 41 non si ferma nemmeno questa settimana.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. USB CONTRO BOERI: PENSI ALLE PENSIONI DA FAME DEGLI ITALIANI Tito Boeri, oltre che con le sue dichiarazioni sulla , ha scatenato qualche polemica sulla sua volontà di abolire dei privilegi riservati ai sindacalisti. L’Usb ha infatti emesso una nota per evidenziare che il Presidente dell’Inps non dovrebbe generalizzare, ma dire che utilizza la pratica di versare contributi a fine carriera per aumentare i propri assegni previdenziale. Inoltre, l’Unione sindacale di base fa presente che sarebbe bene che Boeri si dedicasse “maggiormente alle pensioni da fame di tante donne e uomini, piuttosto che farsi propaganda con tematiche demagogiche come questa”. Se esistono dei privilegi, aggiunge l’Usb, è bene che “si intervenga subito senza far tanto rumore”.

