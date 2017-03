CONCORSI PUBBLICI/ Assistenti Consob: requisiti e scadenza (oggi, 16 marzo 2017)

CONCORSI PUBBLICI, ASSISTENTI CONSOB: SCADENZA E REQUISITI (OGGI 16 MARZO 2017) - La Consob, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, ha indetto concorsi pubblici 2017. E' stato infatti pubblicato un bando di concorso pubblico per l’assunzione di Assistenti da inserire nella sede di Roma. Le assunzione avverranno con contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di essere nominati in ruolo. Tra i requisiti richiesti per partecipare alla selezione sono diploma di scuola secondaria di secondo grado (scuola media superiore) o titolo equipollente; possesso di documentabile esperienza lavorativa non inferiore a sette anni, nello svolgimento di mansioni di natura esecutiva, maturata alle dipendenze di amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, e all’art. 3, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Banca d’Italia, Autorità indipendenti. La domanda di partecipazione deve essere inviata entro le ore 18 del 4 aprile 2017. Per maggiori informazioni sul nuovo concorso pubblico in Consob è possibile visitare il sito ufficiale nella sezione “concorsi pubblici”: clicca qui.

CONCORSI PUBBLICI, IMPIEGATI BANCA D'ITALIA: SCADENZA E REQUISITI (OGGI 16 MARZO 2017) - Concorsi pubblici 2017 sono stati banditi anche in Banca d'Italia. Si tratta di una selezione per impiegati con profilo tecnico. La domanda per partecipazione a questo concorso deve essere inviata entro le ore 18:00 del prossimo 16 marzo. Il concorso prevede l’assunzione di 4 tecnici nel campo dell’impiantistica elettrica e la selezione è rivolta a laureati e a diplomati. Il concorso è stato indetto per il reclutamento dei seguenti profili professionali: A) 2 profili tecnici con conoscenze nel campo della progettazione impiantistica elettrica e delle connesse tecnologie informatiche; B) 2 Assistenti – profili tecnici con conoscenze nel campo dell’impiantistica elettrica e delle connesse tecnologie informatiche. Tra i requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione c'è quello di avere un'esperienza lavorativa documentabile e successiva al titolo di studio (laurea o diploma a seconda del profilo). La domanda deve essere inviata utilizzando l’applicazione disponibile sul sito internet della Banca d’Italia all’indirizzo www.bancaditalia.it. Clicca qui per tutte le informazioni.

