NOIPA, PAGAMENTO STIPENDI / Dipendenti pubblici, il nuovo cedolino è già in ritardo (oggi 16 marzo 2017)

NOIPA, PAGAMENTO STIPENDI: COME EFFETTUARE L’ACCESSO? (ULTIME NOTIZIE) - L’attesa prosegue, il NoiPa ancora “tace” e il cedolino per il pagamento stipendi ancora tarda ad arrivare: a livello teorico, la piattaforma dal 15 del mese dovrebbe caricare il nuovo cedolino per i pagamenti e i ritardi avvenuti nel mese di febbraio e gennaio non dovrebbero ripetersi, anche perché non ci sono state ancora comunicazioni preventive in tal senso da parte del Ministero Pubblica Amministrazione (cosa invece avvenuta a metà febbraio). Eppure per tutta la giornata di ieri il portale NoiPa non ha presentato avviso del nuovo cedolino sull’area riservata: per rinfrescare la memoria a chi è ancora poco avvezzo allo strumento, ricordiamo che per effettuare l’accesso e verificare di persona se sul profilo di ogni dipendente pubblico è caricato o meno il cedolino, serve accedere nell‘area riservata del sito di NOIPA. Si aprirà una finestra dove effettuare il log-in inserendo i propri dati (il codice fiscale e la password). Una volta all’interno del proprio profilo, sarà possibile visualizzare nei prossimi giorni il cedolino relativo allo stipendio di marzo 2017.

NOIPA, PAGAMENTO STIPENDI: COME FUNZIONA L’AREA RISERVATA (ULTIME NOTIZIE) - Cresce l’attesa per i dipendenti pubblici che da oggi potrebbero vedere pubblicato il pagamento degli Stipendi della Pubblica Amministrazione nell’ormai consueto portale online NoiPA. Nei primi due mesi del 2017 non ci sono mai state date certe sul via libera all’erogazione dei nuovi cedolini: e così sembra avvenire anche per il terzo mese consecutivo, con il ritardo nella disponibilità del cedolino, per tutta la giornata di ieri ancora non pubblicato. Il portale NoiPa non offre però solo il primario servizio di consultazione del proprio cedolino sul pagamento stipendi, bensì allarga ormai una platea di modalità di servizi molto ampia e con novità anche per questo 2017. Con il portale NoiPA da ormai un anno è divenuta prassi ufficiale l’utilizzo esclusivo di questo portale online per scaricare i cedolini e ricevere il pagamento dei compensi per i vari dipendenti pubblici. Ma il portale di NoiPA svolge anche oltre altre funzioni all’interno del mondo della Pubblica Amministrazione e per questo motivo è utile provare a conoscere di più tutte le parti legate all’area riservata del sito, dove l’utente può utilizzare a fondo le varie potenzialità del portale. L’Area riservata nasce con l’obiettivo di agevolare gli utenti nella ricerca dei contenuti e delle funzionalità di interesse in relazione alla tipologia di profilo e si compone di diverse sezioni: eccole, per come si possono vedere su NoiPA. Self service: elenco dei servizi disponibili (detrazioni familiari a carico, residenza fiscale e/o domicilio, etc.). Per ciascun servizio l’utente può visionare i contenuti informativi di supporto e/o scaricare i relativi manuali; Documenti disponibili: tutti i documenti che riguardano l’amministrato (cud, cedolino stipendiale, Mod. 730); Area messaggi: elenco dei messaggi suddivisi per tipologia (notifiche amministrato, avvisi urgenti, messaggi operatore, messaggi in evidenza, adesione Enti); Strumenti di lavoro; Agenda; Adesione Enti.

