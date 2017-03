RIFORMA PENSIONI 2017/ Oggi 16 marzo. Ape, i precoci premono per i decreti attuativi (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI 2017, ULTIME NOTIZIE. APE, I LAVORATORI PRECOCI PREMONO PER I DECRETI ATTUATIVI (OGGI, 16 MARZO) L’incontro tra Governo e sindacati sulla riforma delle pensioni che doveva tenersi lunedì scorso è stato spostato al 20 marzo. “Non ci è dato sapere per quale motivo si continua a rimandare ed allora cominciano ad affiorare retropensieri piuttosto sgradevoli. E allora che sia chiaro al governo che noi non siamo disposti a vedere rimandate o peggio ancora annullate quelle poche migliorie riguardanti la situazione previdenziale di migliaia di lavoratori”, scrive Roberto Occhiodoro in un post sulla pagina Facebook “Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti”, in cui tra l’altro invita gli iscritti a partecipare alla manifestazione per chiedere la proroga di Opzione donna prevista per il 23 marzo davanti a Montecitorio. Occhiodoro ricorda, a proposito di mobilitazioni, che i lavoratori precoci saranno in presidio sotto la sede del ministero del Lavoro sia il giorno 20 che il giorno 23, quando sono previsti due incontri ravvicinati tra Governo e sindacati: non è detto che siano entrambi sulla riforma delle pensioni. Certo è che ancora l’esecutivo non ha emanato i decreti attuativi sull’Ape e stanno circolando anche diverse indiscrezioni sui criteri che potrebbero essere modificati per accedere all’Ape social, a partire da una sorta di “corsia preferenziale” concessa a disoccupati, disabili e lavoratori con familiari disabili a carico. Per questo Occhiodoro conclude il suo post ricordando al Governo che non può considerare i lavoratori precoci, come pure gli altri italiani, dei “pupazzi” da poter manovrare e mettere in un angolo a seconda delle convenienze del momento. Per questo i decreti attuativi devono essere emanati il prima possibile.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. FURLAN (CISL) CHIEDE DI FAR CRESCERE SALARI E PENSIONI Annamaria Furlan non ha parlato dell’incontro saltato tra Governo e sindacati sulla riforma delle pensioni, ma ha comunque sollecitato un intervento per far crescere salari e pensioni. Il Segretario generale della Cisl, commentando i risultati della ricerca Ces sui salari europei, ha evidenziato che “se i lavoratori hanno meno da spendere ne soffre tutto il sistema economico e produttivo. Ecco perché ci aspettiamo una svolta positiva dal prossimo vertice europeo del 25 marzo che si svolgerà a Roma in occasione dei sessant’anni dei Trattati europei. Bisogna non solo riscrivere lo statuto economico europeo, ma occorre anche armonizzare il sistema fiscale e rivedere le aliquote dell’Irpef per far crescere i salari e le pensioni”. Dunque un intervento di carattere fiscale, con ricadute anche sulla previdenza, a livello europeo.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. FONDI PENSIONI E CASSE INTERESSATI AI PIR Non una riforma delle pensioni, ma una norma che permetta anche a fondi pensione e casse previdenziali di accedere ai Pir, gli strumenti finanziari appena introdotto che hanno un grosso vantaggio: dopo cinque anni vengono completamente detassati. Questo perché si tratta di fondi che investono in azioni e obbligazioni di società italiane o Ue con con stabile organizzazione in Italia, aiutando di fatto l’economia italiana. Tuttavia si tratta di strumenti che possono essere utilizzati dai singoli. Sergio Corbello, Presidente di Assoprevidenza, ha quindi chiesto una sorta di “apertura” anche a fondi e casse dei Pir. Anche perché così ci si avvicinerebbe al resto d’Europa, dove rendimenti di fondi pensione a casse previdenziali non vengono tassati.

