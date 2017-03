Concorsi pubblici/ Anas, dirigenti e impiegati: requisiti e scadenza (oggi, 17 marzo 2017)

CONCORSI PUBBLICI, DIRIGENTI E IMPIEGATI ANAS: SCADENZA E REQUISITI (OGGI 17 MARZO 2017) - Concorsi pubblici 2017 sono stati banditi anche dall'Anas, la società che gestisce la rete stradale ed autostradale italiana. Sono infatti in corso nuove selezioni per dirigenti e impiegati. Nel dettaglio sono state avviate le selezioni per i seguenti ruoli dirigenziali: Responsabile Fraud Management e Security; Responsabile Sviluppo Partecipate; Staff Legal. Per questi processi di selezione le candidature dovranno essere presentate, secondo le modalità indicate nell’avviso di selezione, entro il 31 marzo 2017. Inoltre sono stati anche avviati due processi di selezione per l’Area Compartimentale Liguria, riguardanti le seguenti posizioni: Assistente Segreteria Tecnica Esercizio; Protocollista. Per entrambi i processi di selezione le candidature dovranno essere presentate, sempre secondo le modalità indicate nell’avviso di selezione, entro il 27 marzo 2017. Clicca qui per tutte le informazioni.

CONCORSI PUBBLICI, PERSONALE ATA TRENTO: BANDO, SCADENZA E REQUISITI (OGGI 17 MARZO 2017) - Per quanto riguarda il settore scolastico sono previsti concorsi pubblici 2017. La Provincia di Trento ha infatti pubblicato un bando per la copertura di 40 posti a tempo indeterminato nella figura di funzionario amministrativo, categoria D. Si tratta di posti per personale ausiliare, tecnico e amministrativo (Ata, segretari e tecnici): la metà di questi posti è riservata ai candidati che partecipano al corso-concorso per la progressione verticale della figura di assistente amministrativo, categoria C. Gli assunti con il bando di concorso ATA Trento percepiranno uno stipendio base di 16.896,00 euro annui lordi, un assegno di 3.213,39 euro annui lordi, un'indennità integrativa speciale di 6.545,06 euro annui lordi e la tredicesima mensilità. La domanda di partecipazione a questo concorso deve essere inviata entro il prossimo 6 aprile 2017 e per partecipare al concorso bisogna compilare l'apposito form che si trova sul portale della Regione Trentino Alto Adige. Clicca qui per leggere il bando.

