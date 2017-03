NoiPa, Pagamento Stipendi / Dipendenti Pubblici, mistero su caricamento nuovo cedolino (oggi, 17 marzo 2017)

NOIPA, PAGAMENTO STIPENDI: MISTERO SU CARICAMENTO CEDOLINO (ULTIME NOTIZIE) - Si apre la terza giornata di attesa per il caricamento del cedolino di marzo sul NoiPa: il pagamento stipendi della Pubblica Amministrazione vive momenti di mistero quasi da ieri pomeriggio, quando alcuni rumors online annunciavano i caricamenti dei cedolini finalmente iniziati: «Le operazioni di inserimento dei cedolini sul portale NoiPa sono ufficialmente iniziate. Il personale della pubblica amministrazione che sta attendendo di poter consultare il proprio, potrà farlo collegandosi come sempre al portale», si leggeva su Oggi Scuola. Restano rumors visto che al momento non ci sono segnali ufficiali avvenuti sul portale NoiPa: su altri siti si parla della forbice di date tra ieri e oggi, 17 marzo 2017. Non resta che un unico consiglio: collegatevi con l’area riservata e immettete la vostra password per verificare di persona l’immissione o meno del nuovo cedolino. Ricordimo però che il caricamento online del cedolino non va confusa con l’esigibilità dello stipendio: infatti se il documento viene caricato a metà del mese, come sappiamo lo stipendio di marzo diventa esigibile (cioè materialmente disponibile) soltanto dopo una settimana.

NOIPA, PAGAMENTO STIPENDI: COME CALCOLARE IL CONGEDO PARENTALE (ULTIME NOTIZIE) - Mentre proseguono i pagamenti degli stipendi della Pubblica Amministrazione sul servizio NoiPA disponibili online per il secondo mese dell’anno 2017, resta utile scoprire tutte le eventuali novità stabilite dal Governo riguardo il nuovo servizio Gestioni Stipendi, che ancora qualche delucidazione merita di essere presentata, per via della non sempre accessibile per tutti modalità di operazione. Questo nuovo servizio permette di elaborare la corretta contribuzione relativa alle assenze dal servizio riconducibili alla contribuzione figurativa e sulla retribuzione virtuale, come ad esempio congedi parentali, aspettative per mandati amministrativi, posizioni fuori ruolo e altri ruoli all’interno della Pubblica Amministrazione. Cosa cambia nello specifico lo spiega lo stesso teso del portale NoiPA, quando spiega come il servizio Gestioni Stipendi nell’ambito “contribuzione figurativa” prevede «la copertura contributiva ai fini pensionistici a carico dell’Istituto Previdenziale, mentre la contribuzione sulla retribuzione virtuale fa riferimento al Fondo Credito e ai contributi per TFR/TFS, a carico del datore e del lavoratore, da versare sull’intera retribuzione che il dipendente avrebbe percepito in costanza di servizio».

