RIFORMA PENSIONI 2017/ Oggi 17 marzo. Ape e Quota 41, cresce il pressing sul Governo (ultime notizie li

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. APE E QUOTA 41, CRESCE IL PRESSING SUL GOVERNO (OGGI, 17 MARZO) Il pressing per una riforma delle pensioni che preveda Quota 41 per tutti continua. Il gruppo Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti è pronto a manifestare a Roma sia il 20 che il 23 marzo. Il gruppo 41xtutti lavoratori uniti, dopo aver tenuto un presidio lo scorso fine settimana davanti al Lingotto, dove si sono riuniti molti rappresentanti del Partito democratico e ministri, terrà un presidio a Milano il 25 marzo, davanti alla sede della Rai, già in passato teatro di una manifestazione per chiedere un intervento a favore dei lavoratori precoci. Non si hanno ancora intanto notizie sull’emanazione dei decreti attuativi relativi all’Ape. Negli ultimi giorni si erano diffuse voci sulla possibilità che venga riservata una priorità per l’accesso all’Ape social ad alcune categorie, tra cui disoccupati, disabili e lavoratori con familiari disabili a carico. Il Governo, nostante anche un sollecito di Susanna Camusso, non ha ancora fatto sapere quanto procederà all’emanazione, anche se è plausibile che attenda di confrontarsi proprio con le organizzazioni sindacali lunedì 20, dato che queste avevano presentato delle precise richieste cui l’esecutivo sui cui l’esecutivo si era riservato di operare degli approfondimenti. In particolare era stata chiesta qualche modifica sulle platee dell’Ape social e di Quota 41. Tuttavia sembra difficile riuscire ad accontentare in pieno i sindacati. Forse è per questo che l’esecutivo attende di incontrarli prima di emanare i decreti. Dunque bisognerà mettere in conto ancora qualche giorno di attesa.

RIFORMA PENSIONI 2017, ULTIME NOTIZIE. POLETTI PENSA ALL'INVECCHIAMENTO ATTIVO (OGGI, 17 MARZO) Giuliano Poletti ha partecipato a un convegno organizzato al Senato per commemorare Marco Biagi a 15 anni dalla sua morte. Il ministro del Lavoro con l’occasione ha toccato un tema che diventa sempre più importante dopo la riforma delle pensioni targata Fornero: l’invecchiamento attivo della popolazione. “Non possiamo pensare che se prima avevamo un’età di pensionamento reale di 55 anni e oggi di 65 non cambi nulla”, ha detto Poletti secondo quanto riferisce Askanews. Il punto è che affrontare questa tema, ha aggiunto il ministro, non è facile, in quanto vuol dire prendere coscienza che l’età pensionabile è destinata a non scendere, ma semmai ad aumentare. Poletti ha anche ricordato che un ruolo importante dovrà essere giocato dalle imprese, attraverso la gestione dei ruoli negli organici a seconda anche dell’età dei lavoratori.

