Concorsi pubblici/ Università, posti per diplomati e laureati: requisiti e scadenza (oggi, 18 marzo 2017)

CONCORSI PUBBLICI, POSTI UNIVERSITA' PERUGIA: SCADENZA E REQUISITI (OGGI 18 MARZO 2017) - Nuovi concorsi pubblici 2017 sono stati indetti presso l’Università di Perugia. E' stata infatti bandita una selezione pubblica, per esami, per l’inserimento di tre collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua inglese, a tempo indeterminato – di cui un posto riservato – ai sensi dell’art. 35, comma 3-bis, lettera a) del D. Lgs. n. 165/2001, per le esigenze del Centro Linguistico di Ateneo. Per chi si vuole candidare a questo concorso la domanda di partecipazione deve essere inviata entro il 30 marzo 2017. Tra i requisiti richiesti per partecipare alla selezione ci sono: laurea o titolo universitario straniero equivalente; esperienza di insegnamento della lingua inglese maturata presso enti pubblici o soggetti privati; madrelinguismo della lingua inglese (sono da considerare di madrelingua i cittadini italiani o stranieri che, per derivazione familiare o vissuto linguistico, abbiano la capacità di esprimersi con naturalezza nella lingua richiesta per il concorso); buona conoscenza della lingua italiana. Per maggiori informazioni si può cliccare sul sito ufficiale dell'Università: www.unipg.it.

CONCORSI PUBBLICI, POSTI UNIVERSITA' MOLISE: SCADENZA E REQUISITI (OGGI 18 MARZO 2017) - Anche l’Università del Molise ha bandito concorsi pubblici 2017. E' stata indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di quattro posti di personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato da inquadrare nella Categoria C, Posizione C1, Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione dati di cui due posti di personale in possesso di competenze specifiche connesse ai servizi offerti ai neo-laureati ed alle aziende per l’incrocio tra la domanda e l’offerta di lavoro, per le attività connesse al trasferimento tecnologico ed all’innovazione e all’incentivazione della ricerca conto terzi per le esigenze dell’Area Innovazione e Sviluppo, e due posti riservati al personale in servizio a tempo indeterminato nella categoria B. Tra i requisiti richiesti ci sono: diploma di maturità di durata quinquennale o diploma di istituto magistrale o di liceo artistico, con frequenza con esito positivo di corso annuale integrativo. Per i candidati che concorrono per i posti riservati: essere dipendenti a tempo indeterminato presso l’Università degli Studi del Molise, con inquadramento in categoria B. La domanda di partecipazione deve essere inviata entro il 30 marzo 2017. Per maggiori informazioni si può visitare il sito ufficiale: www.unimol.it.

