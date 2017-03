Contratti statali/ Rinnovo e aumento stipendi dipendenti pubblici: ancora stallo? (oggi 18 marzo)

CONTRATTI STATALI, RINNOVO E AUMENTO STIPENDI DIPENDENTI PUBBLICI: TRATTATIVA ANCORA IN STALLO? (OGGI, 18 MARZO 2017) - I dipendenti pubblici attendono ancora il rinnovo dei contratti statali bloccati dal 2009. La trattativa all'Aran, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, attende l'invio della direttiva da parte del ministro della Pubblica amministrazione Marianna Madia per ripartire. Si tratta di un tavolo tecnico con i sindacati dopo che Cgil, Cisl e Uil hanno firmato coni il governo, lo scorso 30 novembre, l'accordo quadro per l'aumento degli stipendi di 85 euro medi lordi mensili. Secondo quanto dichiarato lo scorso 8 marzo dal ministro Madia in occasione della firma del decreto sblocca risorse, la direttiva all'Aran dovrebbe essere inviata a breve.

La questione del rinnovo dei contratti statali si intreccia con quella della riforma della Pubblica amministrazione. A fine febbraio scorso il Consiglio dei ministri ha dato il primo via libera a cinque decreti attuativi della riforma Madia. In quell'occasione il ministro Madia affermò, come riportato dall'agenzia di stampa Ansa, che i decreti di riforma sono il "miglior biglietto da visita per il contratto dei dipendenti pubblici": il rinnovo "vogliamo avviarlo ma vogliamo anche chiuderlo". E spiegò che al rinnovo "andrà la parte prevalente" del fondo stanziato per la PA in legge di Bilancio e un "altro stanziamento" sarà fatto nella prossima legge di Bilancio. Quindi, aggiunse Madia, "sono pronta a fare la direttiva per iniziare il percorso per riaprire la stagione contrattuale ferma da diversi anni".

© Riproduzione Riservata.