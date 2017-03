NOIPA, PAGAMENTO STIPENDI/ Dipendenti Pubblici, lunedì il cedolino: come effettuare l”accesso? (Oggi 18 marzo)

NOIPA, PAGAMENTO STIPENDI: LUNEDÌ IL CEDOLINO (ULTIME NOTIZIE) - A partire da lunedì prossimo sul sito NoiPa saranno finalmente disponibili i cedolini per il pagamento degli stipendi di marzo. Lo ha reso noto NoiPA ieri attraverso il suo portale dopo ben 3 giorni di ritardo, specificando però che fanno eccezione i dipendenti del personale delle aziende sanitarie. L'attesa per (quasi) tutti i dipendenti pubblici è finita: lo attendevano dal 15 marzo scorso, ma il cedolino è scaricabile online solo da lunedì, esattamente come avvenuto a febbraio scorso. Già difficile cercare di comprendere quali potrebbero essere i motivi per cui nei primi tre mesi il ritardo del cedolino NoiPa è stato cronico. Il sistema, nonostante le rassicurazioni da Mef e Ministero Pa, continua a registrare problemi e disagi in quanto a ritardi: si vocifera che il ritardo costante sia da imputare alla insufficiente programmazione dei fondi monetari destinati agli stipendi dei supplenti nel mondo scuola. Intanto occhio a considera lunedì prossimo come la data in cui arriverà il pagamento dello stipendi per tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione: il caricamento online del cedolino non va confusa con l’esigibilità dello stipendio. Infatti se il documento viene caricato a metà del mese, come sappiamo lo stipendio di marzo diventa esigibile (cioè materialmente disponibile) soltanto dopo una settimana.

NOIPA, PAGAMENTO STIPENDI: COME EFFETTUARE L’ACCESSO? (ULTIME NOTIZIE) - L’attesa prosegue, il NoiPa finalmente ha “parlato” ieri e il cedolino per il pagamento stipendi arriverà lunedì prossimo, 20 marzo: a livello teorico, la piattaforma dal 15 del mese doveva caricare il nuovo cedolino per i pagamenti e i ritardi avvenuti nel mese di febbraio e gennaio non avrebbero dovuto ripetersi, anche perché non ci sono state ancora comunicazioni preventive in tal senso da parte del Ministero Pubblica Amministrazione (cosa invece avvenuta a metà febbraio). Per rinfrescare la memoria a chi è ancora poco avvezzo allo strumento, ricordiamo che per effettuare l’accesso e verificare di persona se sul profilo di ogni dipendente pubblico è caricato o meno il cedolino, serve accedere nell‘area riservata del sito di NOIPA. Si aprirà una finestra dove effettuare il log-in inserendo i propri dati (il codice fiscale e la password). Una volta all’interno del proprio profilo, sarà possibile visualizzare nei prossimi giorni il cedolino relativo allo stipendio di marzo 2017.

