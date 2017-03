Riforma pensioni 2017/ Oggi 18 marzo. Il taglio ai privilegi con la pension tax (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. IL TAGLIO AI PRIVILEGI CON LA PENSION TAX (OGGI, 18 MARZO) Come noto, nell’ultimo periodo sono tornate inchieste e dati che hanno spinto a chiedere una riforma delle pensioni per tagliare quelle più alte. Tuttavia il contributo di solidarietà introdotto dal Governo Letta non è stato prorogato in virtù di una sentenza della Corte Costituzionale che riconosce la validità di un intervento simile solo se una tantum. Su lavoce.info, Antonio Massarutto propone quindi di istituire una “pension tax”, che andrebbe “a incidere di più sulle pensioni caratterizzate da una maggiore quota di privilegio”. Questa imposta andrebbe calcolata dividendo il reddito lordo da pensione in due parti. “La prima parte sarebbe costituita dalla pensione ottenuta capitalizzando i contributi versati a un certo tasso convenzionale, che potrebbe essere lo stesso utilizzato nell’attuale regime istituito dalla riforma Dini o uno diverso e più favorevole al pensionato. A questa prima componente si applicherebbe la medesima struttura dell’Ire. Alla parte eccedente, che grosso modo equivale alle dimensioni del “regalo” di cui i super-pensionati godono, si applicherebbe invece una struttura di aliquota più elevata e più marcatamente progressiva”, spiega il Professore di economia pubblica. Che spiega quindi che uno schema di questo genere consentirebbe di colpire una parte di reddito costituito da pura rendita e non colpirebbe tutte le pensioni alte, ma solo quelle che non trovano giustificazione nei contributi versati. “Occorrerà prevedere franchigie a tutela dei pensionati più deboli: per esempio una ‘no tax area’ per le pensioni al di sotto di un certo multiplo dell’assegno minimo o forme di deduzione dall’imponibile”, aggiunge Massarutto.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. LAVORATORI PRECOCI, OPZIONE DONNA ED ESODATI IN PIAZZA A MONTECITORIO Il presidio organizzato per giovedì 23 marzo davanti a Montecitorio per chiedere una riforma delle pensioni che contempli una proroga di Opzione donna fino al 2018 sta incontrando sempre più consensi. Non solo i lavoratori precoci hanno deciso di partecipare per chiedere ancora una volta di approvare la Quota 41 per tutti e non solo per alcune categorie professionali, ma anche gli esodati che ancora sono privi di una tutela si uniranno alla protesta. L’ottava salvaguardia, infatti, nonostante fosse stata presentata come quella definitiva non pare aver coperto tutti coloro che sono rimasti senza lavoro e lontani dalla pensione. Anche loro, quindi, chiedono di poter avere una deroga alla Legge Fornero così come è stato possibile per gli altri esodati. Vedremo quale sarà la risposta del mondo politico.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. ASSEGNI AUMENTATI PER MIGLIAIA DI PENSIONATI Ci sono degli italiani che, senza bisogno di una riforma delle pensioni, hanno visto aumentare il proprio assegno mensile. Si tratta di coloro che, dopo verifiche condotte insieme ai patronati, hanno scoperto di aver diritto a delle integrazioni che hanno così richiesto. Per esempio, a Genova sono più di 2.500 i pensionati che, con l’Inca-Cgil hanno potuto vedere crescere l’importo delle loro pensioni. “I dati nel dettaglio illustrano una situazione che riguarda i titolari di pensioni con importo sino a 750 euro mensili che, pur avendone diritto, non percepiscono assegni al nucleo familiare, la maggiorazione della pensione, la quattordicesima, le prestazioni a favore degli invalidi civili”, si legge su genovapost.com. La cosa importante da sapere per i pensionati è che è possibile recuperare anche gli arretrati degli ultimi 5 anni.

