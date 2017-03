CONCORSI PUBBLICI/ Consiglio regionale Sardegna: requisiti e scadenza (oggi, 19 marzo 2017)

CONCORSI PUBBLICI, CONSIGLIO REGIONALE SARDEGNA: SCADENZA E REQUISITI (OGGI 19 MARZO 2017) - Concorsi pubblici sono stati banditi in questo inizio 2017 anche in regioni e comuni. Il Consiglio Regionale della Sardegna ha indetto un concorso per l’assunzione di 12 referendari consiliari per l’espletamento delle prassi giuridico-normative dell’organo legislativo di rappresentanza. I requisiti richiesti per la partecipazione al concorso sono: idoneità psico-fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere; possesso dei diritti civili e politici; diploma di Laurea Magistrale o Laurea Specialistica in Giurisprudenza, Scienze politiche, Scienze economiche aziendali, Scienze delle pubbliche amministrazioni, Relazioni internazionali o titoli considerati equipollenti. Le prove sono un test d’ingresso con quiz a risposta multipla più due scritti e un orale: le materie di concorso saranno diritto amministrativo, costituzionale e di prassi parlamentare. Sarà anche valutata la conoscenza dell'inglese e del sardo. La domanda di partecipazione deve essere inviata per raccomandata A/R oppure via PEC all’indirizzo consiglioregionale@pec.crsardegna.it, entro il 13 aprile 2017 utilizzando il modulo allegato al bando di concorso. Clicca qui per tutte le informazioni.

CONCORSI PUBBLICI, UNIVERSITÀ ROMA TRE: SCADENZA E REQUISITI (OGGI 19 MARZO 2017) - Nuovi concorsi pubblici per impiegati diplomati sono stati banditi anche presso Università. Vediamo quali sono i vari bandi di concorso, la scadenza e i requisiti richiesti per poter inviare la domanda di partecipazione. L'Università degli Studi Roma Tre ha indetto una selezione pubblica, per esami, per la copertura di otto posti di categoria C, posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dei servizi di Ateneo: il contratto di lavoro è della durata di un anno, eventualmente prorogabile fino a tre. Sono vari i requisiti richiesti per la partecipazione a questo concorso, tra cui il titolo di studio di diploma di maturità o titolo equipollente. La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata entro il 6 aprile 2017 all’Università degli Studi di Roma Tre – Via Ostiense, 159 – 00154 Roma. Clicca qui per tutte le informazioni.

© Riproduzione Riservata.