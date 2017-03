CONTRATTI STATALI/ Rinnovo e aumento stipendi dipendenti pubblici: risorse e trattativa (oggi 19 marzo)

CONTRATTI STATALI, RINNOVO E AUMENTO STIPENDI DIPENDENTI PUBBLICI: LE RISORSE E LA TRATTATIVA (OGGI, 19 MARZO 2017) - Deve ancora ripartire la trattativa per il rinnovo dei contratti statali che sono bloccati dal 2009. L'iter per arrivare all'aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici sembrava avviarsi verso la conclusione dopo che lo scorso 30 novembre governo e sindacati hanno firmato un'intesa per un incremento di 85 euro medi lordi mensili. Il tavolo ufficiale all'Aran però non è ancora stato fissato e i sindacati hanno chiesto a gran voce nelle ultime settimane al governo di rispettare l'accordo sottoscritto. Dal ministro della Pubblica amministrazione sono arrivare rassicurazioni a riguardo e lo scorso 8 marzo, quando è stata annunciata la firma del decreto sblocca risorse per i contratti statali, Marianna Madia ha chiarito che avrebbe presto inviato la direttiva all'Aran: questo è appunto l'atto necessario per avviare il tavolo delle trattative. Resta però il nodo delle risorse per il rinnovo dei contratti statali visto che i sindacati contestano il fatto che entro quest'anno sarà stanziato solo la metà di quanto necessario per garantire l'aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici previsto dall'accordo di fine 2016. Il ministro Madia ha infatti precisato che le cifre destinate al rinnovo dei contratti statali sono “per il 2016 300milioni, per il 2017 900milioni (600+300) e per il 2018 1,2 miliardi (900+300 milioni). In tutto ci vorranno 2,5 miliardi di euro per garantire aumenti medi mensili di 85 euro”.

