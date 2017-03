Riforma pensioni/ Oggi 19 marzo. Fase 2, Opzione donna: il punto della settimana su pensioni (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. IL PUNTO SU APE, FASE DUE E OPZIONE DONNA (OGGI, 19 MARZO) In attesa di novità sulla riforma delle pensioni, dalla pagina Facebook del Comitato Opzione donna social, Orietta Armiliato ha fatto il punto al termine di una settimana che si è aperta proprio con lo slittamento dell’incontro tra Governo e sindacati sui decreti attuativi dell’Ape ancora non emanati. Nei giorni scorsi è arrivata anche il messaggio dell’Inps relativo all’accesso a Opzione donna, che ha sancito la possibilità, per le nate nell’ultimo trimestre del 1957 e del 1958, di poter accedere al regime sperimentale di pensionamento anticipato che verrà ora messo in soffitta. Tuttavia c’è chi non demorde e spera in una proroga, tanto da aver indetto una manifestazione per la prossima settimana davanti a Montecitorio. Resta il fatto che per accedere a Opzione donna, così come all’ottava salvaguardia degli esodati, non è possibile utilizzare il cumulo contributivo gratuito. Su questo tema la Armiliato fa sapere di avere avuto “ulteriori rassicurazioni da parte di alcuni componenti della Commissione Lavoro e di altri rappresentanti della politica con i quali siamo costantemente in contatto (e vi assicuro che anche senza ...selfie...ci si confronta, si parla, si discute) che il problema non è dimenticato né archiviato, anzi, è ben presente e continua a persistere l'intendimento di voler dirimere la questione”. In chiusura la Armiliato ha voluto ricordare i principali temi che saranno sul tavolo di Governo e sindacati per il confronto sulla cosiddetta fase due: pensione contributiva di garanzia e adeguatezza delle pensioni di importo medio-basso; sviluppo della previdenza complementare; considerazione del lavoro di cura ai fini previdenziali; maggiore flessibilita` nell’accesso alla pensione; valutazione di ulteriori misure previdenziali per i lavori faticosi.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. RICONGIUNZIONE, UN ANNO DI TEMPO PER IL RIPENSAMENTO I lavoratori che ricorreranno al cumulo dei periodi assicurativi potranno al tempo stesso chiedere la revoca della ricongiunzione o la rinuncia alla totalizzazione degli stessi, nel caso in cui tali strumenti non abbiano portato alla liquidazione della prestazione pensionistica. Lo ha annunciato l'Inps, che ha spiegato alcuni aspetti relativi alla facoltà di cumulo dei periodi assicurativi. Da quest'anno, infatti, gli spezzoni contributivi di diverse gestioni previdenziali obbligatorie possono cumularli per guadagnare sia la pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi con i 20 anni di contributi sia la pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi, a prescindere dall'età anagrafica (41 anni e 10 mesi per le donne). Nonostante questa novità, non verranno abrogate la facoltà di ricongiunzione o totalizzazione nazionale, quindi questi strumenti resteranno disponibili per i lavoratori e dovranno coesistere con la novità preannunciata. La ricongiunzione potrebbe risultare più vantaggiosa, infatti, a seconda del tipo di carriera del lavoratore.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. OPZIONE DONNA, OK PER LE LAVORATRICI NATE ENTRO IL 1958 L'opzione donna, misura contenuta nella riforma delle pensioni, può essere sfruttata dalle lavoratrici nate nell'ultimo trimestre del 1958 a patto di aver conseguito 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2015. Questa modifica è stata finanziata con 18,3 milioni di euro per quest'anno, mentre con 47,2 milioni di euro per il 2018, 87,5 milioni di euro per il 2019, 68,6 milioni di euro per il 2020 e 34,1 milioni di euro per il 2021. Le lavoratrici nate nell'ultimo trimestre del 1958, come precisato da Pensioni Oggi, matureranno il diritto all'opzione donna entro il 31 luglio 2016, visto che va tenuto conto degli effetti di un adeguamento di tre mesi nel 2013 e di altri 4 mesi nel 2016, per un totale di 7 mesi. Il Governo non ha accettato la possibilità di un prolungamento oltre il 31 dicembre 2015, proroga che avrebbe compreso anche le lavoratrici nate dopo il1958. Di conseguenza, restano escluse quelle che hanno raggiunto il requisito anagrafico o contributivo dopo il 31 dicembre 2015, a meno che non ci sia un intervento legislativo ulteriore.

