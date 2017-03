Contratti statali/ Rinnovo e aumento stipendi dipendenti pubblici: sindacati vs Madia (Oggi, 2 marzo 2017)

CONTRATTI STATALI, RINNOVO E AUMENTO STIPENDI DIPENDENTI PUBBLICI: I SINDACATI CONTESTANO I DECRETI PA (OGGI, 2 MARZO 2017) - Ancora non si vede la luce per quanto riguarda il rinnovo dei contratti statali. E i sindacati continuano ad incalzare il governo dopo l'accordo firmato lo scorso 30 novembre per l'aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici. La scorsa settimana il Consiglio dei Ministri ha approvato i decreti per la riforma della Pubblica Amministrazione: il giudizio dei sindacati in merito è però negativo. I segretari confederali di Cgil, Cisl e Uil Franco Martini, Maurizio Bernava e Antonio Foccillo hanno infatti confermato "il giudizio di insufficienza già espresso nel corso dell'audizione delle parti sociali" ed hanno espresso "su molti punti preoccupazioni aggiuntive circa il rischio di una ulteriore distanza con quanto definito dall'accordo siglato il 30 novembre 2016 da Governo e organizzazioni sindacali". "Cgil, Cisl e Uil - sostengono i segretari confederali - ribadiscono che le modifiche alle norme vigenti devono rendere chiara la piena affermazione della funzione della contrattazione nel lavoro pubblico, dopo gli otto anni di blocco, attraverso l'esplicito trasferimento dalla legge alla contrattazione delle principali materie connesse alla condizione e alla organizzazione del lavoro". Per il rinnovo dei contratti statali i sindacati lavoreranno "per la modifica dei contenuti non ancora coerenti con gli obiettivi condivisi con l'accordo del 30 novembre".

