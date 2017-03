RIFORMA PENSIONI 2017/ I precoci cercano “sponda” con la Fiom (Oggi 2 marzo ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. I LAVORATORI PRECOCI CERCANO UNA SPONDA CON LA FIOM. Continuano le iniziative dei lavoratori precoci per chiedere una riforma delle pensioni che estenda a tutti Quota 41. Per ora, infatti, la possibilità di accedere alla quiescenza con il versamento di 41 anni di contributi è limitata a una platea che si stima essere intorno alle 25.000 unità. Uno degli appartenenti al gruppo Facebook “Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti” ha scritto un post per raccontare che lunedì scorso ha preso parte a una riunione dei direttivi della Fiom del Trentino e dell’Alto Adige, cui ha partecipato anche il Segretario generale Maurizio Landini. L’uomo ha anche potuto prendere la parola, illustrando ai sindacalisti presenti la richiesta e le ragioni dietro Quota 41, chiedendo a Landini una collaborazione reciproca, così da organizzare uno sciopero generale contro la Legge Fornero e il Jobs Act. Non sappiamo quale sia stata la risposta del sindacalista, ma c’è da dire che già nelle scorse settimane era sembrato esserci un certo avvicinamento della Cgil alle istanze dei lavoratori precoci, in particolare quando a Roma ha preso il via la campagna referendaria del sindacato, alla presenza di Susanna Camusso. La quale nel suo discorso aveva ricordato la battaglia dei precoci, affermando che avrebbe nuovamente fatto presente al Governo, vista la riapertura del confronto sulla riforma delle pensioni, la richiesta di Quota 41 per tutti. Resta da capire se tutto questo potrà servire ai lavoratori precoci per riuscire a raggiungere il loro obiettivo. Di certo non si può dire che non stiano provando a ottenerlo, visto che dall’inizio dell’anno sono state davvero tante le iniziative portate avanti. Vedremo poi se dall’incontro che una loro delegazione avrà con Mauro Leonardi, consulente economico di palazzo Chigi, arriveranno delle novità importanti.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. ACCORDO BOERI-POLETTI PER CAMBIARE LA GOVERNANCE DELL'INPS Oltre alla riforma delle pensioni, nelle ultime settimane sta tenendo banco l’ipotesi di un cambiamento delle governance dell’Inps, la cui necessità era stata anche evidenziata dalla Corte dei Conti. Tito Boeri ha spiegato di aver già discusso del tema con Giuliano Poletti e che un testo è già stato definito. “Mi auguro che si atterrà a quel testo”, ha detto il Presidente dell’Inps, che ha poi ricordato che la decisione spetta al Parlamento e dunque non è di sua competenza. Domenico Proietti, Segretario confederale della Uil, sembra cadere dalle nuvole e in una nota scrive: "Apprendiamo di un presunto testo di accordo sulla governance dell'Inps, ricordiamo che i lavoratori e le imprese sono gli azionisti di maggioranza dell'istituto e in quanto tali avremmo qualcosa da dire sulla vita del più grande ente previdenziale d'Europa".

PENSIONI 2017, ULTIME NOTIZIE. DAMIANO PROPONE LA PENSIONE DI CITTADINANZA Intervistato da Il Manifesto, Cesare Damiano ha rilanciato la proposta di legge 2100 Gnecchi-Damiano che prevede l’introduzione della “pensione di cittadinanza”. Che potrebbe essere la base per gli interventi a sostegno dei giovani che Governo e sindacati si sono dati come obiettivo nel riaperto confronto sulla riforma delle pensioni. L’ex ministro ha spiegato che la proposta “prevede che per tutti i lavoratori andati in pensione dal ’96 con il contributivo si assicuri un assegno base pari a quello sociale, circa 500 euro. Poi ciascun lavoratore aggiungerà i suoi contributi: ma questo assegno base è finanziato dalla fiscalità generale e in parte dalla stessa previdenza. È una misura di civiltà, si evita che ci sia un esercito di nuovi poveri, prendendo come standard di dignità un assegno di 1500 euro lordi e integrando la parte mancante a tale soglia”.

