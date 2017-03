Concorsi Pubblici / Comune Milano e Infermieri Benevento: bando, requisiti e scadenza (oggi 20 marzo 2017)

CONCORSI PUBBLICI, COMUNE MILANO, POSTI PER FUNZIONARI: SCADENZA E REQUISITI (OGGI 20 MARZO 2017) - Molti Concorsi pubblici 2017, anche in questo ultimo periodo, sono stati banditi anche nelle amministrazioni comunali. Tra i più importanti, nel comune di Milano sono state infatti indette selezioni per l’assunzione di 178 risorse umane. Sono vari i bandi di concorso aperti, ma quelli che scadono il 26 marzo sono i seguenti: 8 posti di collaboratore dei servizi tecnici – categoria B – posizione giuridica B3; 13 posti di istruttore dei servizi amministrativi-contabili – categoria C – posizione economica 1; 15 posti di istruttore direttivo dei servizi economico-finanziari – categoria D – posizione giuridica D1; 7 posti di funzionario dei servizi economico-finanziari – categoria D – posizione giuridica D3. Ci sono anche altri bandi di concorso che scadono il 29 marzo: 6 posti di istruttore dei servizi culturali – categoria C – posizione economica 1; 19 posti di istruttore direttivo dei servizi amministrativi – categoria D – posizione giuridica D1; 8 posti di funzionario dei servizi amministrativi – categoria D – posizione giuridica D3; 10 posti di funzionario dei servizi informativi – categoria D – posizione giuridica D3; 2 posti di conservatore dei beni culturali – categoria D – posizione giuridica D3; 4 posti di avvocato – categoria D – posizione giuridica D3. Per tutte le informazioni sui requisiti richiesti per le varie selezioni si può consultare il sito.

CONCORSI PUBBLICI, PERSONALE INFERMIERISTICO BENEVENTO: BANDO, SCADENZA E REQUISITI (OGGI 20 MARZO 2017) - Dopo le amministrazioni comunali sono anche le aree sanitarie a ricercare tramite concorsi pubblici numerosi posti sparsi lungo la Penisola; la provincia di Benevento è a caccia di infermieri e per questo ha pubblicato un bando di concorso. Si offre un impiego stabile, retribuito con uno stipendio minimo di 2.400 euro mensili, ma la sede di lavoro è ad Amburgo, in Germania: questo concorso rientra, infatti, in un accordo tra i servizi sanitari del Nord della Germania e il servizio Eures della provincia di Benevento. Nel bando, annunciato dal presidente della provincia Claudio Ricci, non è precisato il numero dei posti disponibili, ma sono stati chiariti i requisiti: è necessaria una laurea in scienze infermieristiche, ma non è indispensabile la conoscenza della lingua tedesca. Viene offerto un contratto biennale o a tempo indeterminato, stipendio di 2.400 euro mensili con notturni, festivi e weekend pagati a parte. Il corso di lingua tedesco, da seguire in Italia, è gratuito e l'assistenza per sbrigare tutte le pratiche burocratiche. La selezione dei candidati è in programma il 22 marzo a Benevento.

