NoiPa, Pagamento Stipendi / Dipendenti pubblici, oggi il nuovo cedolino (oggi, 20 marzo 2017)

NOIPA, PAGAMENTO STIPENDI: CEDOLINO ONLINE OGGI 20 MARZO (ULTIME NOTIZIE) - Il grande giorno è finalmente arrivato: sul portale NoiPa sono finalmente disponibili i cedolini per il pagamento degli stipendi di marzo. Lo ha reso noto NoiPA giovedì attraverso il suo portale dopo ben 3 giorni di ritardo, specificando però che fanno eccezione i dipendenti del personale delle aziende sanitarie. L'attesa per (quasi) tutti i dipendenti pubblici è finita: lo attendevano dal 15 marzo scorso, ma il cedolino è scaricabile online solo da oggi, esattamente come avvenuto a febbraio scorso. Più difficile cercare di comprendere quali potrebbero essere i motivi per cui nei primi tre mesi il ritardo del cedolino NoiPa è stato cronico. Il sistema, nonostante le rassicurazioni da Mef e Ministero Pa, continua a registrare problemi e disagi in quanto a ritardi: si vocifera che il ritardo costante sia da imputare alla insufficiente programmazione dei fondi monetari destinati agli stipendi dei supplenti nel mondo scuola. Intanto occhio a considera lunedì prossimo come la data in cui arriverà il pagamento dello stipendi per tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione: il caricamento online del cedolino non va confusa con l’esigibilità dello stipendio. Infatti se il documento viene caricato a metà del mese, come sappiamo lo stipendio di marzo diventa esigibile (cioè materialmente disponibile) soltanto dopo una settimana.

NOIPA, PAGAMENTO STIPENDI: GLI ALTRI SERVIZI SUL PORTALE (ULTIME NOTIZIE) - Come noto, il portale NoiPa non viene utilizzato solo per il pagamento degli stipendi, seppur in questi giorni del mese viene preso “d’assalto” dai dipendenti pubblici che ricercano il nuovo cedolino stipendi. Eppure sono molte altre le funzionalità di questo portale NoiPa che infatti non offre però solo il primario servizio di consultazione del proprio cedolino sul pagamento stipendi, bensì allarga ormai una platea di modalità di servizi molto ampia e con novità anche per questo 2017. Con il portale NoiPA da ormai un anno è divenuta prassi ufficiale l’utilizzo esclusivo di questo portale online per scaricare i cedolini e ricevere il pagamento dei compensi per i vari dipendenti pubblici. Ma il portale di NoiPA svolge anche oltre altre funzioni all’interno del mondo della Pubblica Amministrazione e per questo motivo è utile provare a conoscere di più tutte le parti legate all’area riservata del sito, dove l’utente può utilizzare a fondo le varie potenzialità del portale. L’Area riservata nasce con l’obiettivo di agevolare gli utenti nella ricerca dei contenuti e delle funzionalità di interesse in relazione alla tipologia di profilo e si compone di diverse sezioni: eccole, per come si possono vedere su NoiPA. Self service: elenco dei servizi disponibili (detrazioni familiari a carico, residenza fiscale e/o domicilio, etc.). Per ciascun servizio l’utente può visionare i contenuti informativi di supporto e/o scaricare i relativi manuali; Documenti disponibili: tutti i documenti che riguardano l’amministrato (cud, cedolino stipendiale, Mod. 730); Area messaggi: elenco dei messaggi suddivisi per tipologia (notifiche amministrato, avvisi urgenti, messaggi operatore, messaggi in evidenza, adesione Enti); Strumenti di lavoro; Agenda; Adesione Enti.

