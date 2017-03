RIFORMA PENSIONI/ Oggi 20 marzo 2017. Quota 41, i precoci e gli scivoli per i bancari (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. QUOTA 41, I PRECOCI E GLI SCIVOLI PER I BANCARI (OGGI, 20 MARZO) I lavoratori precoci stanno continuando a chiedere una riforma delle pensioni che preveda Quota 41 per tutti. Tuttavia si scontrano spesso con un’obiezione: la mancanza di risorse. Da parte loro i precoci non fanno mancare una replica argomentata. In primo luogo, il fatto che avendo versato contributi per oltre 40 anni non vorrebbe altro che avere indietro le risorse che hanno fatto arrivare all’Inps nel corso del tempo. In secondo luogo, non possono non rilevare che in certi situazioni la politica si attiva per trovare risorse, come nel caso di quelle fatte pervenire al fondo di solidarietà per il settore del credito, così da rendere possibile i prepensionamenti dei tanti bancari che sono destinati a perdere il loro posto di lavoro. A questo proposito stanno arrivando in questi giorni notizie di esodi volontari in alcuni istituti di credito. In particolare, Credito Valtellinese ha fatto sapere che sono già state presentate le domande per i 234 esodi volontari preventivati e riservati ai lavoratori che raggiungeranno i requisiti pensionistici entro la fine del 2022. Per quanto riguarda Mps, invece, sono addirittura 1.300 i dipendenti che hanno presentato domanda. Tuttavia solo 600 di loro potranno accedere all’esodo volontario e la precedenza sarà data a coloro che maturano i requisiti pensionistici entro novembre 2020. I lavoratori precoci, sempre a proposito di banche, fanno spesso poi notare che i 20 miliardi necessari al decreto salva-risparmio sono stati stanziati nel giro di pochi giorni. Segno, insomma, che quando si vuole gli interventi si possono fare, anche se hanno un costo. Dipende tutto però forse da chi sono i beneficiari delle risorse.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. TAGLI INPS E LIMITI DI CUMOLO (OGGI, 19 MARZO) - Nei tagli previsti dall’Inps per la seconda fase della riforma pensioni in atto in queste settimane, uno dei punti di maggior criticità riguarda la reversibilità e il conseguente limite di cumulo per i pensionati. Come riportano i rumors istituzionali vicini al ministero del Lavoro in questi giorni, sarà possibile cumulare la pensione di reversibilità o indiretta con gli altri proventi del pensionato beneficiario con alcune soglie. «se la situazione reddituale del pensionato è superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld), la percentuale di cumulabilità del trattamento di reversibilità è pari al 75%: in parole semplici, la reversibilità è ridotta del 25% se il reddito dell’interessato supera i 19.573,71 euro (pari a 3 volte il trattamento minimo del 2017 moltiplicato per 13 mensilità); se i proventi del pensionato superano 4 volte il trattamento minimo annuo Fpld, la percentuale di cumulabilità dell’assegno di reversibilità è pari al 60%: in pratica, la reversibilità è ridotta del 40% se la situazione reddituale dell’interessato va oltre i 26.098,28 euro, per l’anno 2017; se il reddito del pensionato è superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo Fpld, la percentuale di cumulabilità della prestazione di reversibilità è pari al 50%: in pratica, la reversibilità è dimezzata se i proventi dell’interessato risultano al di sopra dei 32.622,85 euro, per l’anno 2017», riporta il focus de L’Avanti sulla riforma pensioni.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. OPZIONE DONNA, OK PER LE LAVORATRICI NATE ENTRO IL 1958 L'opzione donna, misura contenuta nella riforma delle pensioni, può essere sfruttata dalle lavoratrici nate nell'ultimo trimestre del 1958 a patto di aver conseguito 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2015. Questa modifica è stata finanziata con 18,3 milioni di euro per quest'anno, mentre con 47,2 milioni di euro per il 2018, 87,5 milioni di euro per il 2019, 68,6 milioni di euro per il 2020 e 34,1 milioni di euro per il 2021. Le lavoratrici nate nell'ultimo trimestre del 1958, come precisato da Pensioni Oggi, matureranno il diritto all'opzione donna entro il 31 luglio 2016, visto che va tenuto conto degli effetti di un adeguamento di tre mesi nel 2013 e di altri 4 mesi nel 2016, per un totale di 7 mesi. Il Governo non ha accettato la possibilità di un prolungamento oltre il 31 dicembre 2015, proroga che avrebbe compreso anche le lavoratrici nate dopo il1958. Di conseguenza, restano escluse quelle che hanno raggiunto il requisito anagrafico o contributivo dopo il 31 dicembre 2015, a meno che non ci sia un intervento legislativo ulteriore.

