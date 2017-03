Concorsi Pubblici 2017 (Foto: LaPresse)

CONCORSI PUBBLICI: BANDO OMCEO, PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI, REQUISITI E SCADENZA (OGGI, 21 MARZO 2017) - Due concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato in area amministrativa sono stati indetti dall'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Barletta-Andria-Trani. La data di scadenza dei due bandi, rivolti a candidati diplomati e laureati, è prevista per il 3 aprile 2017. I profili professionali ricercati sono un operatore di amministrazione (Cat. B/1) e un funzionario amministrativo (Cat. C/1). Le procedure selettive saranno caratterizzate dalla valutazione dei titoli e da due prove di esame, una scritta e una orale. Le domande di partecipazione ai concorsi vanno inoltrare all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Barletta-Andria-Trani solo attraverso raccomandata con avviso di ricevimento. Alla domanda bisognerà allegare una copia del documento di identità in corso di validità, una ricevuta di avvenuto pagamento della tassa di concorso (del valore di 10 euro) e quanto richiesto nel bando di riferimento. Clicca qui per visualizzare il bando per funzionario amministrativo. Qui invece quello di operatore di amministrazione.

CONCORSI PUBBLICI: 540 AGENTI POLIZIA PENITENZIARIA (OGGI, 21 MARZO 2017) - Tra i concorsi pubblici per il 2017 vi segnaliamo quello per la selezione di 540 agenti della polizia penitenziaria. La pubblicazione del bando è imminente, stando a quanto annunciato dal Sappe, il sindacato autonomo di categoria. In ballo 378 posti per VFP, di cui 283 destinati a uomini e 95 a donne, e 162 posti per VFP4 (122 uomini e 40 donne). Le selezioni potrebbero partire nel mese di luglio. Requisito indispensabile per la presentazione della domanda è l'essere in possesso di VFP e VFP4, aver operato da volontario in ferma prefissata per un anno o per quattro anni nelle forze armate. Sono previsti altri requisiti per la selezione dei candidati: la residenza sul territorio nazionale, avere un'età compresa tra 18 e 30 anni, avere il diploma di licenza media, non essere mai stati espulsi da corpi delle Forze Armate e non aver riportato condanne per delitti colposi. Novità su questo concorso potrebbero arrivare entro il mese di aprile.

