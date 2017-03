Riforma pensioni/ Oggi 21 marzo 2017. Cumulo, cresce l’importanza del riscatto (ultime notizie)

Lapresse

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. CUMULO, CRESCE L’IMPORTANZA DEL RISCATTO DELLA LAUREA (OGGI, 21 MARZO) Con la riforma delle pensioni acquista sempre più importanza il riscatto dei periodi di studio per conseguire la laurea. Il cumulo contributivo gratuito rende possibile “a chi ha sperimentato forme diverse di lavoro di assicurarsi un’unica pensione (non solo di vecchiaia o invalidità, ma anche di anzianità contributiva) e senza alcuna penalizzazione economica (ogni ente pensionistico liquiderà il proprio segmento secondo il metodo in uso pro quota)”. Dunque i requisiti pensionistici diventeranno più raggiungibili e in alcuni casi potranno essere a portata di mano proprio riscattando gli anni di studio per la laurea. “L’operazione comporta il pagamento di un onere di riscatto, dilazionabile in 120 rate mensili senza applicazione di interessi e con il beneficio della completa deducibilità fiscale di quanto pagato annualmente”. Il quotidiano di Confindustria ricorda che “dal momento che il costo del riscatto è legato anche al momento della richiesta, un ulteriore risparmio sarà raggiunto da chi attiverà l’opzione prima di aver intrapreso una qualsiasi attività lavorativa (quindi in status di inoccupazione): il costo del riscatto sarà pari a poco più di 5.100 euro per ogni anno di studio, anche se, durante il pagamento delle rate, il richiedente avvierà un’attività lavorativa”. Resta il fatto che il cumulo contributivo gratuito al momento non può essere usato da chi intende accedere a Opzione donna o da chi vorrebbe poter usare l’ottava salvaguardia degli esodati. Inoltre, sembrerebbe non utilizzabile nemmeno per accedere alla Quota 41 che è stata prevista all’interno dell’Ape social. Per qualcuno, dunque, riscatto o no, la pensione resta (ingiustamente) lontana.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. QUOTA 41, LE INIZIATIVE DEI LAVORATORI PRECOCI La battaglia per Quota 41 dei lavoratori precoci prosegue in questi giorni. Dal gruppo Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti si ricorda l’importanza della manifestazione in programma giovedì davanti a Montecitorio. Non è chiaro quando il Governo prenderà una decisione definitiva su Quota 41 contenuta nell’Ape social, ma è intanto importante far vedere ai politici quanti si è e che si è pronti a scendere in piazza per ciò in cui si crede. E il gruppo 41xtutti lavoratori uniti ha invece tenuto un presidio in piazza a Torino. Alcuni rappresentanti hanno incontrato Alessandro Di Battista, esponente del Movimento 5 Stelle, che ha ben presente la battaglia per Quota 41 e che ha già avuto modo di “sposare” la loro richiesta. Vedremo a quali risultati porterà la battaglia.

RIFORMA PENSIONI 2017, ULTIME NOTIZIE. ESODATI E APE, IL CAOS DOPO LA LEGGE FORNERO La riforma delle pensioni ha portato nuovi cambiamenti nel sistema previdenziale italiano, ma resta ancora difficile riuscire a capire quando è possibile accedere alla quiescenza. alessandrianews.it, riporta infatti alcune storie di cittadini che ancora non hanno capito quando potranno raggiungere l’agognata meta pensionistica. Agognata perché ci sono anche degli esodati che ancora non sanno se potranno accedere a una salvaguardia o meno. Fattore decisamente di non poco conto, se si considera che vivono in una sorta di “limbo”, piuttosto che di disoccupazione piena senza ammortizzatori sociali o sussidi, in attesa della pensione. Non va meglio a chi avrebbe i requisiti per accedere all’Ape: senza decreti attuativi è impossibile fare le proprie valutazioni per vedere se vale la pena lasciare il lavoro o meno. Andare in pensione, insomma, non è così semplice.

