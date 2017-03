Contratti statali / Rinnovo e aumento stipendi dipendenti pubblici: Aran, attesa per la trattativa

Contratti statali, Immagini di repertorio (LaPresse)

CONTRATTI STATALI, L'ATTESA PER LA TRATTATIVA ALL'ARAN (OGGI, 22 MARZO 2017) - Si attende ancora la ripresa della trattativa per il rinnovo dei contratti statali. I dipendenti pubblici aspettano l'aumento degli stipendi dal 2009 ma ancora il tavolo tra goveno e sindacati non è chiuso. Lo scorso 30 novembre c'è stata la firma dell'accordo quadro tra il ministro della Pubblica Amministrazione Marianna Madia e Cgil, Cisl e Uil: l'intesa prevede un incremento di 85 euro medi lordi. La trattativa sarebbe dovuta però proseguire all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni ma non ci sono stati ancora incontri ufficiali con le parti sociali visto che prima deve arrivare la direttiva da parte del ministro Madia.

Intanto lo stesso ministro ha fatto sapere quali sono le risorse stanziate per il rinnovo dei contratti statali, precisando che al momento si tratta solo della metà della cifra complessiva che sarà necessaria per garantire l'aumento previsto nell'accordo di fine 2016. In occasione dell'annuncio, lo scorso 8 marzo, della firma del decreto sblocca risorse, il ministro Madia ha fatto sapere che le cifre destinate al rinnovo dei contratti statali sono “per il 2016 300milioni, per il 2017 900milioni (600+300) e per il 2018 1,2 miliardi (900+300 milioni). In tutto ci vorranno 2,5 miliardi di euro per garantire aumenti medi mensili di 85 euro”. Su questo punto però i sindacati hanno già espresso pareri negativi, chiedendo al governo di rispettare gli accordi sottoscritti.

