RIFORMA PENSIONI/ Oggi 22 marzo 2017. Ape social, Quota 41, le “fregature” nei decreti (ultime notizie)

Pensioni 2017, come cambia la Riforma pensioni? Lapresse

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. APE SOCIAL E QUOTA 41, PLATEE RISTRETTE NEI DECRETI (OGGI, 22 MARZO) Dopo l’incontro tra Governo e sindacati sulla riforma delle pensioni, Roberto Occhiodoro ha voluto fare il punto sulla pagina Facebook “Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti”: una sintesi che spiega cosa in effetti sia successo. “Il governo ha presentato dei decreti in cui le varie figure interessate alla quota 41 e all'Ape Social sono vivisezionate fin quasi all'impossibile e non solo tra i cosiddetti lavori gravosi, ma anche fra figure professionali appartenenti alla stessa categoria e addirittura fra i disoccupati”, scrive Occhiodoro. Che attraverso un esempio mostra le conseguenze di tale scelta: “Tra i disoccupati potranno usufruire della quota 41 o dell'Ape Social solo coloro che risultano aver goduto della Naspi o dell'Aspi dopo essere stati licenziati, mentre un disoccupato che ha goduto degli ammortizzatori sociali dopo una lavoro a tempo determinato, e quindi non licenziato non potrà accedere alla pensione”. Se questo sembra assurdo, il peggio deve ancora venire, perché per i lavori gravosi non è stato preso come criterio la mansione assegnata al lavoratore. Quindi, un infermiere che assiste persone con disabilità superiore al 74% in una casa di riposo, non potrebbe accedere alla pensione anticipata perché non si sa quanto tempo dedichi all’attività di assistenza. Così come un impiegato in un supermercato che scarica la merce e la mette sugli scaffali o lavora in cassa non si sa per quanto tempo svolga il duro lavoro di facchinaggio. “Ed è per questo che le categorie dei cosiddetti lavori gravosi invece di essere implementate in realtà vengono ridotte, il tutto con la scusa della mancanza di risorse”, scrive Occhiodoro. Un quadro poco edificante: motivo per cui chiede a tutti i precoci di partecipare alla manifestazione in programma davanti a Montecitorio domani.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. QUOTA 41, PRECOCI PRONTI A MANIFESTARE A ROMA Dopo le notizie poco confortanti arrivate dal confronto tra Governo e sindacati, i lavoratori precoci si stanno organizzando per essere massicciamente presenti a Roma giovedì 23 marzo, quando sarà in programma un nuovo incontro tra le parti. Tra l’altro in tanti si stavano preparando già a raggiungere la capitale in quanto era già in programma una manifestazione davanti a Montecitorio per chiedere la proroga di Opzione donna, Quota 41 per tutti e misure per gli esodati che ancora non sono stati inclusi in alcuna delle otto salvaguardie approvate. A quanto pare, l’esecutivo ha intenzione di varare i decreti attuativi con un’interpretazione piuttosto rigida del testo approvato con la Legge di stabilità. Il che potrebbe contribuire a restringere la platea dei potenziali beneficiari della Quota 41, già ritenuti di scarsa entità.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. QUOTA 41 E OPZIONE DONNA, RIZZETTO VA IN PIAZZA Attraverso un post sulla sua pagina Facebook, Walter Rizzetto dimostra ancora una volta di avere a cuore il tema della riforma delle pensioni. In questo caso annunciando che giovedì prenderà parte alla manifestazione che il comitato per la proroga di Opzione donna al 2018 ha indetto davanti al palazzo di Montecitorio. Il deputato di Fratelli d’Italia, nell’occasione, dovrebbe incontrare anche i rappresentanti dei lavoratori precoci e degli esodati ancora esclusi dalle salvaguardie approvate. Il vicepresidente della commissione Lavoro della Camera ha già in passato dimostrato di essere a favore della Quota 41 per tutti, criticando anche, con un intervento in aula davanti a Giuliano Poletti, la scelta di averla limitata ad alcune categorie professionali.

© Riproduzione Riservata.