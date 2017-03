CONCORSI PUBBLICI / Agenzia veneta pagamenti agricoltura: posti, requisiti e scadenza (oggi, 23 marzo)

Concorsi pubblici, Immagini di repertorio (LaPresse)

CONCORSI PUBBLICI, POSTI AVEPA: SCADENZA E REQUISITI (OGGI 23 MARZO 2017) - Sono vari i concorsi pubblici che sono stati banditi negli enti pubbici in questi primi mesi del 2017. L'Avepa, l'Agenzia Veneta per i Pagamenti In Agricoltura, ente della Regione del Veneto che eroga aiuti e contributi nel settore agricolo, ha indetto una selezione per assistente per l'informazione e la comunicazione. Il bando di concorso riguarda l'assunzione di 2 assistenti per l'informazione e la comunicazione - indirizzo informatico, categoria giuridica C, posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato, di cui n. 1 posto riservato ai soggetti di cui all'art. 18 della legge 68/1999. La scadenza per l'invio delle domande da parte dei candidati è fissata entro le ore 13.00 del 10 aprile 2017: le domande devono essere inviate esclusivamente per via telematica. Il titolo di studio richiesto per poter partecipare al concorso è: diploma di maturità ad indirizzo informatico (perito informatico, ragioniere programmatore o maturità ad indirizzo informatico) ovvero laurea assorbente, in quanto le materie del titolo superiore ricomprendano, con un maggior grado di approfondimento, quelle del titolo inferiore. Clicca qui per tutte le informazioni.

CONCORSI PUBBLICI, POSTI COMUNE MILANO: SCADENZA E REQUISITI (OGGI 23 MARZO 2017) - Concorsi pubblici sono stati banditi anche dal Comune di Milano. Sono state indette alcune selezioni, tra cui una, per esami per la copertura di 13 posti a tempo indeterminato del profilo professionale di istruttore direttivo dei Servizi tecnici - categoria D - posizione giuridica D1. Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere inviate per via telematica entro le ore 15.00 del 1 aprile 2017. Sul sito del Comune è specificato che la vacanza dei posti messi a concorso è subordinata all’esito negativo delle procedure di cui agli artt. 30 e 34-bis, comma 1, del D.Lgs. n° 165/2001 in corso di svolgimento. Nel caso in cui tutti i posti dovessero essere interamente coperti il bando di concorso sarà revocato e i candidati non potranno vantare alcuna pretesa nei confronti dell’Ente. Nel caso in cui solo una parte dei posti banditi fosse coperta, si procederà alla copertura residuale dei posti vacanti attraverso la selezione indetta. Clicca qui per tutte le informazioni.

