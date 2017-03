CONTRATTI STATALI/ Rinnovo e aumento stipendi dipendenti pubblici: salta la firma?

Contratti statali, Immagini di repertorio (LaPresse)

CONTRATTI STATALI, FIRMA DEL RINNOVO A RISCHIO? (OGGI, 23 MARZO 2017) - Potrebbe essere a rischio la firma del rinnovo dei contratti statali. La trattativa che deve portare all'aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici non è infatti ancora chiusa. E i sindacati sono sul piede di guerra, in particolare per quanto riguarda la questione delle risorse che il governo intende stanziare per il rinnovo dei contratti statali. Nell'accordo firmato lo scorso 30 novembre governo e Cgil, Cisl e Uil hanno siglato un'intesa per un aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici di 85 euro medi lordi mensili. Per il sindacato della scuola Anief però per gli insegnanti sarebbe meglio non firmare il rinnovo dei contratti statali perché in base a una sentenza della Consulta del 2015 ciascun lavoratore "avrebbe già comunque garantiti 22 euro in più in busta paga" perché "dal mese di settembre 2015 lo Stato avrebbe pertanto dovuto versare a ogni dipendente 105 euro di aumento medio". Dunque secondo l'Anief un accordo per il rinnovo dei contratti statali potrebbe essere firmato "solo garantendo 103 euro in più, come è avvenuto nel settore privato". Dunque, oltre alla ripresa della trattativa tra governo e sindacati, dovrà anche essere sciolto il nodo delle risorse ancora sul tavolo.

