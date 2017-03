NOIPA, PAGAMENTO STIPENDI/ Dipendenti Pubblici, cedolino e inquadramento economico (oggi 23 marzo)

Noipa, Pagamenti Stipendi (LaPresse)

NOIPA, PAGAMENTO STIPENDI: L’INQUADRAMENTO ECONOMICO DEL CEDOLINO (ULTIME NOTIZIE) - Mentre è ancora in corso il Pagamento degli Stipendi - si attendi a giorni l’effettiva erogazione della busta paga, dal cedolino NoiPa direttamente sul conto corrente dei dipendenti pubblici - è utile provare ad entrare nelle pieghe dei servizi prodotti da NoiPa a riguardo dello stipendio per il singolo lavoratore Pa. Prendiamo ad esempio l’inquadramento economico legato al cedolino che ogni dipendente in questi giorni può trovare disponibile sul portale online: tale aspetto consente di comprendere a fondo la consistenza reale e lorda dello stipendio, con la qualifica di lavoro e l’area di appartenenza. Nello stipendio dei dipendenti pubblici la qualifica che si trova sul cedolino ufficiale è il codice di pagamento corrispondente alla qualifica e all’area di apparenza; il primo carattere citato del codice qualifica (ad esempio K, comparto scuola) identifica il comparto di contrattazione collettiva di quello specifico ambito. E così via, con tutte le informazioni utile per poter leggere al meglio il vostro cedolino che vengono spiegate nel dettaglio sul sito e portale online NoiPa: il tutto ovviamente in attesa che l’atteso cedolino di marzo arrivi per tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione anche come esigibilità di pagamento.



NOIPA, PAGAMENTO STIPENDI: COME EFFETTUARE L’ACCESSO? (ULTIME NOTIZIE) - Scatta oggi il quarto giorno di pagamento stipendi su NoiPa con i dipendenti pubblici che attendono ancora l’esigibilità effettiva sul proprio conto corrente: a livello teorico, la piattaforma dal 15 del mese doveva caricare il nuovo cedolino per i pagamenti e i ritardi avvenuti nel mese di febbraio e gennaio non avrebbero dovuto ripetersi, anche perché non ci sono state ancora comunicazioni preventive in tal senso da parte del Ministero Pubblica Amministrazione (cosa invece avvenuta a metà febbraio). Per rinfrescare la memoria a chi è ancora poco avvezzo allo strumento, ricordiamo che per effettuare l’accesso e verificare di persona se sul profilo di ogni dipendente pubblico è caricato o meno il cedolino, serve accedere nell‘area riservata del sito di NOIPA. Si aprirà una finestra dove effettuare il log-in inserendo i propri dati (il codice fiscale e la password). Una volta all’interno del proprio profilo, sarà possibile visualizzare nei prossimi giorni il cedolino relativo allo stipendio di marzo 2017.

