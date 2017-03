RIFORMA PENSIONI 2017/ Oggi 23 marzo. Incontro Governo-sindacati e bagarre sui vitalizi (ultime notizie)

Pensioni 2017, come cambia la Riforma pensioni? Lapresse

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. INCONTRO GOVERNO-SINDACATI E LA BAGARRE SUI VITALIZI (OGGI, 23 MARZO) Mentre oggi il Governo e i sindacati si incontrano sulla riforma delle pensioni, in Parlamento è tornato incandescente il tema dei vitalizi. Il Movimento 5 Stelle accusa infatti il Pd di aver agito per “boicottare” la sua proposta tesa a far sì che la Legge Fornero, compresi i requisiti pensionistici, venga applicata ai parlamentari. Luigi Di Maio aveva incontrato alcuni giorni fa Laura Boldrini, la quale aveva assicurato che l’ufficio di presidenza di Montecitorio avrebbe esaminato la proposta, che non sarebbe stata quindi sottoposta al voto dell’aula, ma sarebbe diventata efficace semplicemente con una modifica del regolamento della Camera. Ieri era prevista proprio la discussione di questa richiesta, tuttavia il Partito democratico, attraverso Marina Sereni, ha presentato una proposta per varare contributo straordinario triennale per le pensioni in essere. Una mossa che Di Maio ha considerato un blitz per far bocciare la proposta del Movimento 5 Stelle. Per questo è scattata subito la campagna sui social network con l’hashtag #sitengonoilprivilegio per denunciare l’accaduto, visto che il contributo di solidarietà è temporaneo e non va a modificare i requisiti pensionistici dei parlamentari. I deputati del Movimento 5 Stelle hanno anche dato vita a una protesta in aula urlando “vergogna, vergogna!” ed esponendo dei cartelli che riproponevano l’hashtag lanciato da Di Maio. Il vice presidente della Camera ha parlato di proposta ipocrita da parte del Pd per buttare fumo negli occhi ai cittadini. Per questo si è detto pronto a sfidare il partito di maggioranza votando la legge Richetti, proposta proprio dal Pd, per vedere se davvero è pronto a cambiare le regole sui vitalizi e le pensioni dei parlamentari.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. APE SOCIALE E QUOTA 41, I PUNTI OSCURI DEI DECRETI ATTUATIVI Il tavolo di confronto tra Governo e sindacati sulla riforma delle pensioni più che portare a dei chiarimenti sembra aver aumentato i dubbi e i punti oscuri delle novità introdotte con la Legge di stabilità. Per esempio, per accedere a Quota 41, contenuta nell’Ape Social, sembra che non si potrà fare ricorso al cumulo contributivo gratuito. Che tra l’altro non può essere nemmeno utilizzato per accedere a Opzione donna o all’ottava salvaguardia degli esodati. Il Governo correggerà questa situazione? Potrà farlo con i decreti attuativi, quanto meno per quel che concerne le misure a favore dei lavoratori precoci? C’è poi da dire che la paventata “finestra” per presentare la domanda per l’Ape social dal 1° maggio al 30 giugno fa sorgere altre domande: alcuni requisiti per alcune categorie sono squisitamente temporali, quindi come bisogna comportarsi se si riesce a soddisfarli dopo il 30 giugno? La domanda verrebbe accolta comunque?

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. LE RICHIESTE DEI SINDACATI AL GOVERNO SUI DECRETI Nell’incontro sulla riforma delle pensioni tra Governo e sindacati, questi ultimi hanno posto una serie di condizioni su cui ora l’esecutivo dovrà pronunciarsi. Lo ha fatto sapere Maurizio Petriccioli, spiegando in una nota che “con un lavoro paziente il tavolo ha definito le procedure per l’accesso all’Ape agevolata e all’Ape volontaria, ma il Governo con i DPCM deve sciogliere le riserve su una serie di questioni da noi poste sui benefici per i lavori precoci e sui requisiti di accesso all’Ape Agevolata per i lavoratori che svolgono attività gravose”. Per il Segretario confederale della Cisl è importante evitare interpretazioni restrittive, che altrimenti farebbero venire meno la “novità” della Legge di bilancio, che ha cominciato a mettere in discussione la rigidità dei requisiti pensionistici. Petriccioli ha anche invitato il Governo a fornire delle risposte in tempi rapidi.

