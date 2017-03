Contratti statali/ Rinnovo e aumento stipendi dipendenti pubblici: battaglia Codacons per il risarcimento

Contratti statali, Marianna Madia (Foto LaPresse)

CONTRATTI STATALI, IL RISARCIMENTO CHIESTO DAL CODACONS (OGGI, 24 MARZO 2017) - In attesa che arrivi la firma del rinnovo dei contratti statali fermi dal 2009 il Codacons prosegue nella sua battaglia a favore dei dipendenti pubblici ai quali è stato negato in questi anni l'aumento degli stipendi. L'obiettivo dell'associazione è di far ottenere a tutti il rimborso delle somme che sarebbero spettate oltre agli interessi legali maturati durante il blocco dei contratti statali. Secondo il Codacons infatti i dipendenti pubblici sono stati danneggiati perché "non fruiscono dell'adeguamento rispetto all'aumento del costo della vita calcolato in base agli indici Istat". In base ai calcoli realizzati dall'associazione ogni dipendente, per il mancato aumento degli stipendi ministeriale ha perso "circa 2.700 euro lordi l'anno". La Corte Costituzionale ha stabilito, il 24 giugno 2015, che il blocco dei contratti statali è illegittimo e incostituzionale: l'illeggittimità è stata però limitata al periodo successivo alla pubblicazione della sentenza. Proprio per questo motivo il Codacons ha avviato un'iniziativa per chiedere un risarcimento per danni per il mancato rinnovo dei contratti statali dalla data successiva alla pubblicazione della sentenza della Consulta: 200 euro al mese per il periodo successivo al 30 luglio 2015. Inoltre è chiesto anche un indennizzo per danni per effetto del mancato rinnovo dal 2010: la richiesta è di 100 euro al mese per il periodo che va dal 2010 al 30 luglio 2015.

