CONTRATTI STATALI/ Rinnovo e aumento stipendi dipendenti pubblici: Uil, “contrattazione fondamentale”

Contratti statali, Marianna Madia (Foto LaPresse)

CONTRATTI STATALI, L'ANALISI DELLA UIL (OGGI, 25 MARZO 2017) - I dipendenti pubblici che aspettano ancora il rinnovo dei contratti statali attendono che i sindacati siano convocati all'Aran per la ripresa della trattativa che deve portare all'aumento degli stipendi fermi dal 2009. La firma del rinnovo sembrava vicina dopo che lo scorso 30 novembre era stato siglato dal governo e dal Cgil, Cisl e Uil l'accordo quadro per un incremento salariale di 85 euro medi mensili lordi. Poi c'è stato un cambio di governo, anche se Marianna Madia è stata confermata ministro della Pubblica Amministrazione, e la trattativa non è proseguita spedita. Il ministro Madia deve infatti ancora inviare all'Aran la direttiva per poter avviare il tavolo tecnico con i sindacati. Nelle ultime settimane le parti sociali hanno sollecitato il governo al rispetto sia dell'intesa di fine 2016 sia dei tempi previsti per arrivare al rinnovo dei contratti statali. Se rispettato, l'accordo quadro è stato comunque valutato positivamente dai sindacati firmatari. "L’obiettivo dell’accordo - aveva sottolineato il Segretario confederale Uil Antonio Foccillo - è di ridare senso alla funzione della contrattazione, riconoscendola quale fonte naturale della disciplina dell’organizzazione del lavoro e, a tal fine, di procedere nel senso della delegificazione delle materie inerenti il rapporto di lavoro, dei diritti e delle garanzie e degli aspetti organizzativi".

