RIFORMA PENSIONI 2017/ Oggi 25 marzo. Ape social, due finestre per la domanda (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. APE SOCIAL, DUE FINESTRE PER PRESENTARE LA DOMANDA (OGGI, 25 MARZO) A quanto pare per presentare la domanda di accesso all’Ape social, una delle novità della riforma delle pensioni contenuta nella Legge di bilancio, ci saranno due finestre temporali. Oltre al già indicato periodo tra il 1° maggio e il 30 giugno, ce ne sarà un altro che va dal 1° luglio al 30 novembre. Tuttavia questa seconda finestra, come chiarisce Repubblica, sarà una sorta di “lista d’attesa”, cioè i richiedenti vedranno accolta la loro domanda solamente in base alle risorse ancora disponibili. Questo meccanismo rischia però di creare il caos, aggiungiamo noi. Sia perché non è chiaro se le date indicate rappresentino anche dei limiti per il raggiungimento dei requisiti richiesti (in assenza di un testo scritto si può tornare a casi clamorosi di esclusione come avvenuto con Opzione donna), sia perché gli aventi diritto vorranno comunque presentare la domanda entro il 30 giugno per non correre il rischio di ritrovarsi in “lista d’attesa”. Non sembra quindi che si sia fatta la scelta migliore, soprattutto in mancanza di comunicazioni precise da parte degli esponenti governativi. In questo senso sarà meglio che al momento dell’approvazione dei decreti attuativi si tenga una conferenza stampa per spiegare tutti i dettagli sulle modalità di presentazione delle domande, senza che i cittadini si ritrovino “intrappolati” nel più perfido meccanismo burocratico: i ministeri emettono i decreti, poi tocca aspettare la circolare dell’Inps, ma nel frattempo si è già arrivati al 1° maggio… Altro passo importante sarebbe coinvolgere patronati, sindacati e comitati che in questi mesi sono stati anche ricevuti dagli esponenti del Governo. Diversamente non si potrà più dire che le leggi, come la riforma delle pensioni targata Fornero, si fanno male per mancanza di tempo.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. TAGLIO VITALIZI, SERENI (PD) REPLICA A M5S La sua proposta di riforma delle pensioni dei parlamentari ha scatenato una forte protesta del Movimento 5 Stelle, ma Marina Sereni è convinta della bontà della sua iniziativa. A Repubblica ha infatti spiegato che grazie a essa si metterà mano ai “diritti acquisiti”, andando a recuperare risorse sui vitalizi già in essere mediante un contributo di solidarietà a scaglioni crescenti. Per fare un esempio concreto, la vicepresidente della Camera ha spiegato che chi percepiva 100.000 euro lordi all’anno, ora ne restituirà circa 17.000 netti. La deputata del Pd ha quindi evidenziato che la proposta del Movimento 5 Stelle non avrebbe portato a risparmi di spesa per le casse pubbliche e che sarebbe valsa solo per le pensioni future, lasciando inalterati quelli che vengono definiti privilegi degli ex parlamentari.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. APE SOCIAL, POSSIBILI MODIFICHE PRIMA DEI DECRETI ATTUATIVI? Sull’Ape social, dopo l’incontro tra Governo e sindacati nell’ambito del confronto avvia sulla riforma delle pensioni, restano ancora due punti su cui c’è distanza tra le parti. Li ha evidenziati Carmelo Barbagallo. Il primo riguarda lo stato di disoccupazione a seguito della scadenza di un contratto a tempo determinato. Qui, ha detto il Segretario generale della Uil “il ministro si è impegnato perché il confronto continui”. Il secondo punto riguarda i sei anni continuativi previsti come requisiti per i lavori gravosi. “Il Governo pensa di mettere una franchigia di un anno e noi ne chiediamo due”, ha spiegato il sindacalista. A questo punto, dunque, resta da capire se e quando le parti si confronteranno ancora, stante il fatto che hanno fissato un incontro per il 6 aprile: una data che rischia di essere troppo lontana rispetto alla necessità di emanare in tempi brevi i decreti attuativi.

