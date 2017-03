Contratti statali/ Rinnovo e aumento stipendi dipendenti pubblici: risorse e bonus 80 euro

Contratti statali, Immagini di repertorio (LaPresse)

CONTRATTI STATALI, IL PUNTO SULLE RISORSE (OGGI, 26 MARZO 2017) - Non è ancora arrivato in porto il rinnovo dei contratti statali che dovrebbe portare allo sblocco dell'aumento degli stipendi che i dipendenti pubblici stanno aspettando dal 2009. In base all'accordo quadro che è stato siglato lo scorso 30 novembre da Cgil, Cisl e Uil e dal governo ai dipendenti pubblici dovranno essere assegnati 85 euro medi lordi mensili di aumento degli stipendi. Prima di arrivare all'intesa c'è stata polemica tra sindacati e governo proprio sulla cifra da stanziare per il rinnovo dei contratti statali. Poi è arrivata la firma. Subito dopo su questo punto il Segretario confederale Uil Antonio Foccillo aveva dichiarato che "questa parte è stata molto discussa e fino alla fine si sono scontrate le posizioni fra chi, anche all’interno del governo, non voleva cedere e chi, come noi abbiamo sempre sostenuto, non avrebbe firmato nel caso di incrementi sotto gli 85 euro. È quindi positivo l’aver sottoscritto che non sono inferiori ad 85 euro medi". Nell'intesa di fine 2016 è anche stato fatto riferimento anche al bonus 80 euro e al fatto che con il rinnovo dei contratti statali non ci sia una penalizzazione degli incrementi già determinati. "Le parti si sono impegnate, nella sede dei tavoli di negoziazione, a tener conto, - ha spiegato Foccillo - attraverso le opportune tecniche contrattuali, di quei livelli retributivi che più hanno sofferto la crisi economica ed il blocco della contrattazione. Questo per ridurre le distribuzione in percentuale che aumentava le distanze"

